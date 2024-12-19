В ДТЭК сделали важное заявление для украинцев

Энергетики на месте поврежденной ТЭС. Фото: ДТЭК

У ДТЭК появилось важное сообщение для украинцев. Там заявили, что по соображениям безопасности будут предоставлять только минимум информации о состоянии энергосистемы в Украине.

Об этом в ДТЭК сообщили в четверг, 19 декабря.

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Скриншот поста ДТЭК

Важная информация от ДТЭК

"Как только появится потребность в возвращении к графикам стабилизационных отключений, мы оперативно сообщим об этом первым в нашем Telegram-канале", — сообщили в пресс-службе.

Также в ДТЭК призвали доверять только официальным источникам информации.

"Мы остаемся с вами, внимательно следим за ситуацией и будем информировать вас в случае любых изменений", — заявили в компании.

Напомним, российские войска 13 декабря в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Юрий Корольчук заявил, при каких условиях возможны отключения света до 15 часов в сутки.