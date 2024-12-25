Графіки відключень світла 25 грудня — коли не буде світла

Енергетики лагодять об'єкт. Фото: скриншот

Унаслідок масштабної ракетної атаки на території України були запроваджені екстрені заходи з обмеження електропостачання. Графіки аварійних відключень діють у більшості регіонів.

Про це повідомило Укренерго та ДТЕК.

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Оператори обленерго закликають громадян перевіряти інформацію щодо відключень на офіційних сайтах та сторінках компаній у соціальних мережах. Також рекомендується максимально зменшити споживання електроенергії, щоб знизити навантаження на енергосистему країни.

Ситуація залишається напруженою, але контрольованою завдяки оперативній роботі фахівців.

Графіки відключень світла на 25 грудня від ДТЕК

Через масштабну ракетну атаку Укренерго надало команди на запровадження графіків відключень.

Київ

Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 09:30.

Дніпропетровщина

Черги 1.1, 1.2: світло буде відсутнє до 08:30, з 12:00 до 15:30 та з 22:30 до 24:00.

Черги 2.1, 2.2: світло буде відсутнє з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.

Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 15:30 до 22:30.

Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 15:30 до 19:00.

Черги 5.1, 5.2: світло буде відсутнє до 12:00 та з 19:00 до 24:00.

Черги 6.1, 6.2: світло буде відсутнє з 12:00 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.

Одещина

Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світло буде відсутнє до 10:00.

Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00.

Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 10:00.

Черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00.

Київщина

Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світло буде відсутнє до 09:00.

Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє до 10:30.

Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 09:00.

Черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: світло буде відсутнє до 10:30.

У ДТЕК зазначили, що графіки впродовж дня можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Графіки відключень в інших регіонах можна переглянути на відповідних сайтах місцевих обленерго.

Нагадаємо, у Бурштині, що в Івано-Франківській області, пролунало кілька потужних вибухів після яких зникло електропостачання.

Раніше у ДТЕК повідомляли, що значно обмежать інформування українців про стан енергосистеми.