Графики отключений света 25 декабря – когда не будет света

Энергетики чинят объект. Фото: скриншот

В результате масштабной ракетной атаки на территории Украины были введены экстренные меры по ограничению электроснабжения. Графики аварийных отключений действуют в большинстве регионов.

Об этом сообщило Укрэнерго и ДТЭК.

Читайте также:

В Украину возвращаются графики отключения света 25 декабря

Операторы облэнерго призывают граждан проверять информацию об отключениях на официальных сайтах и страницах компаний в социальных сетях. Также рекомендуется максимально снизить потребление электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на энергосистему страны.

Ситуация остается напряженной, но контролируемой благодаря оперативной работе специалистов.

Графики отключений света на 25 декабря от ДТЭК

Из-за масштабной ракетной атаки Укрэнерго предоставило команды на введение графиков отключений.

Киев

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 09:30.

Днепропетровщина

Очереди 1.1, 1.2: свет будет отсутствовать до 08:30, с 12:00 до 15:30 и с 22:30 до 24:00.

Очереди 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать с 12:00 до 19:00 и с 22:30 до 24:00.

Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 15:30 до 22:30.

Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 15:30 до 19:00.

Очереди 5.1, 5.2: свет будет отсутствовать до 12:00 и с 19:00 до 24:00.

Очереди 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать с 12:00 до 15:30 и с 19:00 до 22:30.

Одесщина

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать до 10 часов.

Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00.

Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 10:00.

Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать с 10:00 до 13:00.

Киевщина

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: свет будет отсутствовать до 09:00.

Очереди 3.1, 3.2: свет будет отсутствовать до 10:30.

Очереди 4.1, 4.2: свет будет отсутствовать до 09:00.

Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: свет будет отсутствовать до 10:30.

В ДТЭК отметили, что графики в течение дня могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Графики отключений в других регионах можно просмотреть на соответствующих сайтах местных облэнерго.

Напомним, в Бурштыне, что в Ивано-Франковской области, раздалось несколько мощных взрывов после которых исчезло электроснабжение.

Ранее в ДТЭК сообщалось, что значительно ограничат информирование украинцев о состоянии энергосистемы.