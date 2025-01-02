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В Минэнерго сказали, что лучше всего может защитить энергетику

2 января 2025 10:17
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Украины — что лучше всего защитит энергосистему
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: пресс-служба Минэнерго
Карина Приходько - Редактор

Министр энергетики Герман Галущенко считает, что лучшая защита для энергетики Украины — это системы противовоздушной обороны. По его словам, Киев постоянно над этим работает.

Об этом Герман Галущенко сообщил в эфире телемарафона.

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Галущенко подчеркнул, что с такими вызовами по энергетике и ПВО в целом не встречалась ни одна страна мира.

"При таком уровне атак, когда может лететь 250-300 средств поражения… Если мы сможем обеспечить защиту неба хотя бы до 90%, это позволит защитить не только энергетическую инфраструктуру, но и города и наших людей. Без этого нам будет сложно", — подчеркнул глава Минэнерго.

Напомним, что недавно директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что до конца отопительного сезона Украина, вероятно, не сможет обойтись без графиков отключений света.

Добавим, Украина подверглась уже тринадцатой массированной атаке. Основными целями врага снова стали объекты энергетической инфраструктуры.

Герман Галущенко Минэнерго обстрелы ПВО война в Украине защита

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