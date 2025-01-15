Минэнерго опровергло заявления о росте тарифов для достройки ХАЭС

Хмельницкая АЭС. Фото: УНИАН

Народный депутат Ярослав Железняк написал пост о том, что Энергоатомом будет финансировать строительство блоков на Хмельницкой АЭС благодаря поднятию тарифов. В Минэнерго эту информацию опровергли.

Соответствующее сообщение Министерство энергетики Украины опубликовало в Telegram в среду, 15 января.

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В Минэнерго отметили, что народный депутат Ярослав Железняк написал ложную информацию о планах увеличения украинской генерации электроэнергии. Речь идет о достройке атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Вместе с тем, в Минэнерго додали, что такая информация не соответствует действительности. Мол, наоборот, такие действия должны помочь удержать тариф на электроэнергию в Украине на уровне ниже рыночного.

"Во-первых, запланированная достройка энергоблоков украинской атомной генерации не требует повышения тарифов на электроэнергию", — отмечают в Минэнерго.

Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

Также в Минэнерго отметили, что финансировать проект достройки энергоблоков на ХАЭС будут собственными средствами Энергоатома и коммерческими кредитами. Отметили, что никакого бюджетного финансирования этого проекта или финансирования за счет тарифа не предвидится.

В Минэнерго опровергли слова Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра энергетики Германа Галущенко. Одной из причин такого решения депутаты назвали системную коррупцию в министерстве.

В Минэнерго отметили, что лучшая защита для энергетики Украины - это системы противовоздушной обороны. Сейчас над этим активно работают.