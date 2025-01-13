У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Галущенка

Голова Міненерго Герман Галущенко. Фото: УНІАН

У Верховній Раді України у понеділок, 13 січня, зареєстрували постанову щодо звільнення міністра енергетики Германа Галущенка. Народні депутати заявили про системну корупцію в міністерстві та ігнорування викликів до парламенту.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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"Постанова про звільнення Галущенка вже офіційно зареєстрована в Раді", — йдеться у повідомленні.

Першим автором є Інна Совсун, а підписали постанову 30 депутатів від "Слуги народу", "Голосу", "Європейської солідарності" та позафракційних.

Серед причин звільнення Галущенка зазначено:

системну корупцію в енергетиці;

ігнорування викликів на засіданні парламенту та комітетів;

намагання протягнути корупційну схему "великого атомного будівництва";

провалену роботу по захисту частини енергетичної інфраструктури;

абсолютну втрату будь-якої репутації серед партнерів;

відверту брехню та маніпуляції.

Крім того, депутати вважають неприйнятною поведінку міністра під час години запитань до уряду сьогодні.

Скриншот допису Железняка

Раніше Галущенко заявляв, що найкращим захистом для енергетики України є системи ППО. За його словами, з таким досвідом обстрілу енергооб'єктів не стикалася жодна країна.

Також він запевняв, що місії представників МАГАТЕ на пошкоджені енергооб'єкти є важливими для притягнення агресора до відповідальності.