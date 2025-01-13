У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Галущенка

У Раді пропонують звільнити міністра енергетики Галущенка
У Верховній Раді України у понеділок, 13 січня, зареєстрували постанову щодо звільнення міністра енергетики Германа Галущенка. Народні депутати заявили про системну корупцію в міністерстві та ігнорування викликів до парламенту.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
Звільнення Галущенка
"Постанова про звільнення Галущенка вже офіційно зареєстрована в Раді", — йдеться у повідомленні.
Першим автором є Інна Совсун, а підписали постанову 30 депутатів від "Слуги народу", "Голосу", "Європейської солідарності" та позафракційних.
Серед причин звільнення Галущенка зазначено:
- системну корупцію в енергетиці;
- ігнорування викликів на засіданні парламенту та комітетів;
- намагання протягнути корупційну схему "великого атомного будівництва";
- провалену роботу по захисту частини енергетичної інфраструктури;
- абсолютну втрату будь-якої репутації серед партнерів;
- відверту брехню та маніпуляції.
Крім того, депутати вважають неприйнятною поведінку міністра під час години запитань до уряду сьогодні.
Раніше Галущенко заявляв, що найкращим захистом для енергетики України є системи ППО. За його словами, з таким досвідом обстрілу енергооб'єктів не стикалася жодна країна.
Також він запевняв, що місії представників МАГАТЕ на пошкоджені енергооб'єкти є важливими для притягнення агресора до відповідальності.
Читайте Новини.LIVE!