В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Галущенко

В Раде предлагают уволить министра энергетики Галущенко
В Верховной Раде Украины в понедельник, 13 января, зарегистрировали постановление об увольнении министра энергетики Германа Галущенко. Народные депутаты заявили о системной коррупции в министерстве и игнорировании вызовов в парламент.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Увольнение Галущенко
"Постановление об увольнении Галущенко уже официально зарегистрировано в Раде", — говорится в сообщении.
Первым автором является Инна Совсун, а подписали постановление 30 депутатов от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности" и внефракционных.
Среди причин увольнения Галущенко указаны:
- системная коррупция в энергетике;
- игнорирование вызовов на заседании парламента и комитетов;
- попытки протащить коррупционную схему "большого атомного строительства";
- проваленная работа по защите части энергетической инфраструктуры;
- абсолютная потеря какой-либо репутации среди партнеров;
- откровенная ложь и манипуляции.
Кроме того, депутаты считают неприемлемым поведение министра во время часа вопросов к правительству сегодня.
Ранее Галущенко заявлял, что лучшей защитой для энергетики Украины являются системы ПВО. По его словам, с таким опытом обстрела энергообъектов не сталкивалась ни одна страна.
Также он уверял, что миссии представителей МАГАТЭ на поврежденные энергообъекты являются важными для привлечения агрессора к ответственности.
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