В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Галущенко

Глава Минэнерго Герман Галущенко. Фото: УНИАН

В Верховной Раде Украины в понедельник, 13 января, зарегистрировали постановление об увольнении министра энергетики Германа Галущенко. Народные депутаты заявили о системной коррупции в министерстве и игнорировании вызовов в парламент.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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Увольнение Галущенко

"Постановление об увольнении Галущенко уже официально зарегистрировано в Раде", — говорится в сообщении.

Первым автором является Инна Совсун, а подписали постановление 30 депутатов от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности" и внефракционных.

Среди причин увольнения Галущенко указаны:

системная коррупция в энергетике;

игнорирование вызовов на заседании парламента и комитетов;

попытки протащить коррупционную схему "большого атомного строительства";

проваленная работа по защите части энергетической инфраструктуры;

абсолютная потеря какой-либо репутации среди партнеров;

откровенная ложь и манипуляции.

Кроме того, депутаты считают неприемлемым поведение министра во время часа вопросов к правительству сегодня.

Скриншот поста Железняка

Ранее Галущенко заявлял, что лучшей защитой для энергетики Украины являются системы ПВО. По его словам, с таким опытом обстрела энергообъектов не сталкивалась ни одна страна.

Также он уверял, что миссии представителей МАГАТЭ на поврежденные энергообъекты являются важными для привлечения агрессора к ответственности.