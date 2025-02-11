Військова поліція — що відомо про орган і чи з'явиться він в Україну

Засідання ВР. Фото: rada.gov.a

Верховна Рада України повернеться до розгляду законопроєкту про створення військової поліції. Орган забезпечить порядок в армії та захист військових.

Про це повідомив член Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов в ефірі телемарафону.

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За словами Бакумова, Рада працює над створенням військової поліції, спеціалізованої прокуратури та військових судів. У Комітеті Верховної Ради не полишають ідею створення системи військової юстиції.

"Ці органи забезпечать правопорядок в армії та захист військових і цивільних, а також підвищать якість розслідувань", — пояснив нардеп.

Зазначимо, 19 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Військову поліцію №6569.

Нагадаємо, військовий Сазонов пояснив, чи потрібна в Україні військова поліція. За його словами, в Україні станом на зараз наявність поліцейського штату на 100 тисяч населення складає більше, ніж в будь-якій іншій країні.

Крім того, експерт розповів, яким чином військова поліція може протидіяти ТЦК.