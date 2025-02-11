Военная полиция — что известно об органе и появится ли он в Украине

Рада работает над созданием Военной полиции, — нардеп
Верховная Рада Украины вернется к рассмотрению законопроекта о создании военной полиции. Орган обеспечит порядок в армии и защиту военных.
Об этом сообщил член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов в эфире телемарафона.
Военная полиция в Украине
По словам Бакумова, Рада работает над созданием военной полиции, специализированной прокуратуры и военных судов. В Комитете Верховной Рады не оставляют идею создания системы военной юстиции.
"Эти органы обеспечат правопорядок в армии и защиту военных и гражданских, а также повысят качество расследований", — пояснил нардеп.
Отметим, 19 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Военной полиции №6569.
Напомним, военный Сазонов объяснил, нужна ли в Украине военная полиция. По его словам, в Украине по состоянию на сейчас наличие полицейского штата на 100 тысяч населения составляет больше, чем в любой другой стране.
Кроме того, эксперт рассказал, каким образом военная полиция может противодействовать ТЦК.
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