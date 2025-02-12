Рада установила Национальный день молитвы в Украине 24 февраля

Народные депутаты в Верховной Раде. Фото: УНИАН

В среду, 12 февраля, Верховная Рада Украины приняла постановление №12412 об установлении Национального дня молитвы, который будет отмечаться ежегодно 24 февраля. Согласно постановлению, в этот день Верховная Рада будет проводить специальное заседание, которое будет начинаться исполнением духовного гимна Украины "Боже великий, единый".

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

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Законопроект №12336, поданный еще 19 декабря 2024 года, предусматривает внесение изменений в Кодекс законов о труде Украины. Его главная цель — укрепление национального единства, чествование погибших защитников и подъем морально-патриотического духа украинцев.

После вступления в силу этого закона Кабинету Министров поручено разработать комплексный план мероприятий для празднования Национального дня молитвы, в частности с привлечением Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Также местные администрации обяжут обеспечить организацию всеукраинской акции "Зажги свечу".

"Национальный день молитвы в Украине должен стать не только днем общего духовного обращения к Богу, но и символом благодарности защитникам Украины, которые защищают независимость и свободу государства. Совместная молитва поможет укрепить национальное единство, поднять моральный дух и подчеркнуть нашу непоколебимую веру в победу. Этот день должен стать днем веры, надежды и несокрушимости украинской нации", — говорится в пояснении к законопроекту.

Напомним, член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов заявил, что в Верховной Раде работают над созданием военной полиции.

Также недавно в Верховной Раде проголосовали за покупку реакторов для достройки Хмельницкой атомной электростанции.