Штовханина у Верховній Раді 13 лютого — що трапилось

У Раді трапилась штовханина — депутати заблокували трибуну
У Верховній Раді під час засідання 13 лютого сталася штовханина. Народні депутати від "Європейської Солідарності" заблокували трибуну з плакатами.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Штовханина у Верховній Раді 13 лютого
На відео, яке опублікував Железняк видно, що депутати від "ЄС" заблокували трибуну, а в них були плакати з написами:
- "Україна — не Росія";
- "Думайте про перемогу, а не про вибори";
- "Ні авторитаризму";
- "Ні політичним репресіям";
- "Україна в заручниках у неадекватів. Час здавати аналізи".
За словами депутата, ймовірно, акція пов’язана із санкціями проти лідера фракції Петра Порошенка. Засідання довелося закрити вже за кілька хвилин після початку.
"Щось є відчуття, що завтра теж анонсована година запитань до Уряду може не відбутися. Ех, такий був би процес на День всіх закоханих 14 лютого", — написав Железняк.
Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка. Коментуючи це питання, колишній президент України заявив, що для нього "це не стало новиною".
Крім того, відомо, що в санкційний список потрапили ще чотири українські олігархи.
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