Штовханина у Верховній Раді 13 лютого — що трапилось

Штовханина у Верховній Раді. Фото: скриншот з відео

У Верховній Раді під час засідання 13 лютого сталася штовханина. Народні депутати від "Європейської Солідарності" заблокували трибуну з плакатами.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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Штовханина у Верховній Раді 13 лютого

На відео, яке опублікував Железняк видно, що депутати від "ЄС" заблокували трибуну, а в них були плакати з написами:

"Україна — не Росія";

"Думайте про перемогу, а не про вибори";

"Ні авторитаризму";

"Ні політичним репресіям";

"Україна в заручниках у неадекватів. Час здавати аналізи".

За словами депутата, ймовірно, акція пов’язана із санкціями проти лідера фракції Петра Порошенка. Засідання довелося закрити вже за кілька хвилин після початку.

"Щось є відчуття, що завтра теж анонсована година запитань до Уряду може не відбутися. Ех, такий був би процес на День всіх закоханих 14 лютого", — написав Железняк.

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка. Коментуючи це питання, колишній президент України заявив, що для нього "це не стало новиною".

Крім того, відомо, що в санкційний список потрапили ще чотири українські олігархи.