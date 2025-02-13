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У Раді трапилась штовханина — депутати заблокували трибуну

13 лютого 2025 11:00
Карина Приходько - Редактор
Штовханина у Верховній Раді 13 лютого — що трапилось
Штовханина у Верховній Раді. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

У Верховній Раді під час засідання 13 лютого сталася штовханина. Народні депутати від "Європейської Солідарності"  заблокували трибуну з плакатами.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. 

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На відео, яке опублікував Железняк видно, що депутати від "ЄС" заблокували трибуну, а в них були плакати з написами:

  • "Україна — не Росія";
  • "Думайте про перемогу, а не про вибори";
  • "Ні авторитаризму";
  • "Ні політичним репресіям";
  • "Україна в заручниках у неадекватів. Час здавати аналізи". 

За словами депутата, ймовірно, акція пов’язана із санкціями проти лідера фракції Петра Порошенка. Засідання довелося закрити вже за кілька хвилин після початку.

"Щось є відчуття, що завтра теж анонсована година запитань до Уряду може не відбутися. Ех, такий був би процес на День всіх закоханих 14 лютого", — написав Железняк. 

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка.  Коментуючи це питання, колишній президент України заявив, що для нього "це не стало новиною".

Крім того, відомо, що в санкційний список потрапили ще чотири українські олігархи. 

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