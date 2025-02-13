Потасовка в Верховной Раде 13 февраля — что случилось

Потасовка в Верховной Раде. Фото: скриншот из видео

В Верховной Раде во время заседания 13 февраля произошла потасовка. Народные депутаты от "Европейской Солидарности" заблокировали трибуну с плакатами.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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На видео, которое опубликовал Железняк видно, что депутаты от "ЕС" заблокировали трибуну, а у них были плакаты с надписями:

"Украина — не Россия";

"Думайте о победе, а не о выборах";

"Нет авторитаризму";

"Нет политическим репрессиям";

"Украина в заложниках у неадекватов. Время сдавать анализы".

По словам депутата, вероятно, акция связана с санкциями против лидера фракции Петра Порошенко. Заседание пришлось закрыть уже через несколько минут после начала.

"Что-то есть ощущение, что завтра тоже анонсированный час вопросов к Правительству может не состояться. Эх, такой был бы процесс на День всех влюбленных 14 февраля", — написал Железняк.

Напомним, СНБО ввел санкции против Петра Порошенко. Комментируя этот вопрос, бывший президент Украины заявил, что для него "это не стало новостью".

Кроме того, известно, что в санкционный список попали еще четыре украинских олигарха.