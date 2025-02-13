Потасовка в Верховной Раде 13 февраля — что случилось

В Раде произошла потасовка — депутаты заблокировали трибуну
В Верховной Раде во время заседания 13 февраля произошла потасовка. Народные депутаты от "Европейской Солидарности" заблокировали трибуну с плакатами.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Потасовка в Верховной Раде 13 февраля
На видео, которое опубликовал Железняк видно, что депутаты от "ЕС" заблокировали трибуну, а у них были плакаты с надписями:
- "Украина — не Россия";
- "Думайте о победе, а не о выборах";
- "Нет авторитаризму";
- "Нет политическим репрессиям";
- "Украина в заложниках у неадекватов. Время сдавать анализы".
По словам депутата, вероятно, акция связана с санкциями против лидера фракции Петра Порошенко. Заседание пришлось закрыть уже через несколько минут после начала.
"Что-то есть ощущение, что завтра тоже анонсированный час вопросов к Правительству может не состояться. Эх, такой был бы процесс на День всех влюбленных 14 февраля", — написал Железняк.
Напомним, СНБО ввел санкции против Петра Порошенко. Комментируя этот вопрос, бывший президент Украины заявил, что для него "это не стало новостью".
Кроме того, известно, что в санкционный список попали еще четыре украинских олигарха.
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