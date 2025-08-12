Заявление ЕС в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина

Владимир Зеленский вместе с лидерами европейских стран. Фото: Офис Президента

Европейский Союз принял заявление в поддержку Украины накануне запланированной встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске. Заявление подписали 26 лидеров государств, не присоединился только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом говорится на сайте Европейского совета в среду, 12 августа.

Заявление лидеров ЕС. Фото: скриншот

Заявление ЕС в поддержку Украины

Руководители европейских государств приветствовали усилия Трампа по прекращению войны России против Украины. Они подчеркнули, что справедливый мир должен уважать международное право, в том числе принципы территориальной целостности и запрета изменения международных границ силой.

"Народ Украины должен иметь свободу решать свое будущее. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или уменьшения военных действий", — говорится в заявлении.

Также страны ЕС пообещали в координации с США и другими союзниками продолжить оказание всесторонней помощи Украине.

"Способность Украины эффективно защищаться является неотъемлемой частью любых будущих гарантий безопасности", — добавили лидеры.

Орбан не подписал заявление в поддержку Украины

Орбан заявил, что не подписал документ, и объяснил это тем, что давать указания со "скамейки запасных" неуместно. Об этом он написал в соцсети X.

"Всего за четыре дня до исторической встречи между президентом Трампом и лидером Путиным Европейский совет решил опубликовать заявление от имени всех глав государств и правительств ЕС. Прежде чем либерально-мейнстримовый хор начнет свое новое исполнение любимой мелодии "Марионетка Путина", я решил объяснить, почему я не мог поддержать это заявление от имени Венгрии", — заявил он.

По словам венгерского премьера, в заявлении сделана попытка "установить условия для встречи, на которую не пригласили лидеров ЕС".

"Единственное, что может ухудшить ситуацию, — это если мы начнем давать указания со скамейки запасных", — добавил Орбан.

Сообщение Орбана относительно заявления в поддержку Украины. Фото: скриншот

Напомним, 15 августа состоится встреча Трампа с Путиным в американском штате Аляска.

Президент США заявил, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать.

В свою очередь Зеленский заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему украинского лидера Владимира Зеленского не будет на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа.

Также президент США предположил, что встреча с российским диктатором может завершиться как хорошо, так и плохо.