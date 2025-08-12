Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ЕС сделал заявление в поддержку Украины — Орбан не подписал

ЕС сделал заявление в поддержку Украины — Орбан не подписал

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 13:32
Заявление ЕС в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина
Владимир Зеленский вместе с лидерами европейских стран. Фото: Офис Президента

Европейский Союз принял заявление в поддержку Украины накануне запланированной встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске. Заявление подписали 26 лидеров государств, не присоединился только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом говорится на сайте Европейского совета в среду, 12 августа.

Реклама
Читайте также:
заява ЄС
Заявление лидеров ЕС. Фото: скриншот

Заявление ЕС в поддержку Украины

Руководители европейских государств приветствовали усилия Трампа по прекращению войны России против Украины. Они подчеркнули, что справедливый мир должен уважать международное право, в том числе принципы территориальной целостности и запрета изменения международных границ силой.

"Народ Украины должен иметь свободу решать свое будущее. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или уменьшения военных действий", — говорится в заявлении.

Также страны ЕС пообещали в координации с США и другими союзниками продолжить оказание всесторонней помощи Украине.

"Способность Украины эффективно защищаться является неотъемлемой частью любых будущих гарантий безопасности", — добавили лидеры.

Орбан не подписал заявление в поддержку Украины

Орбан заявил, что не подписал документ, и объяснил это тем, что давать указания со "скамейки запасных" неуместно. Об этом он написал в соцсети X.

"Всего за четыре дня до исторической встречи между президентом Трампом и лидером Путиным Европейский совет решил опубликовать заявление от имени всех глав государств и правительств ЕС. Прежде чем либерально-мейнстримовый хор начнет свое новое исполнение любимой мелодии "Марионетка Путина", я решил объяснить, почему я не мог поддержать это заявление от имени Венгрии", — заявил он.

По словам венгерского премьера, в заявлении сделана попытка "установить условия для встречи, на которую не пригласили лидеров ЕС".

"Единственное, что может ухудшить ситуацию,  это если мы начнем давать указания со скамейки запасных", — добавил Орбан.

допис Орбана
Сообщение Орбана относительно заявления в поддержку Украины. Фото: скриншот

Напомним, 15 августа состоится встреча Трампа с Путиным в американском штате Аляска.

Президент США заявил, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать.

В свою очередь Зеленский заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему украинского лидера Владимира Зеленского не будет на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа.

Также президент США предположил, что встреча с российским диктатором может завершиться как хорошо, так и плохо.

Европейский союз Дональд Трамп Украина Виктор Орбан война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации