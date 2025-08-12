Відео
Головна Новини дня ЄС зробив заяву в підтримку України — одна країна не підписала

ЄС зробив заяву в підтримку України — одна країна не підписала

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 13:32
Заява ЄС в підтримку України перед зустріччю Трампа і Путіна
Володимир Зеленський разом з лідерами європейських країн. Фото: Офіс Президента

Європейський Союз ухвалив заяву на підтримку України напередодні запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. Заяву підписали 26 лідерів держав, не приєднався лише прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це йдеться на сайті Європейської ради у середу, 12 серпня.

Читайте також:
заява ЄС
Заява лідерів ЄС. Фото: скриншот

Заява ЄС щодо підтримки України

Очільники європейських держав привітали зусилля Трампа щодо припинення війни Росії проти України. Вони підкреслили, що справедливий мир повинен поважати міжнародне право, у тому числі принципи територіальної цілісності та заборони зміни міжнародних кордонів силою.

"Народ України повинен мати свободу вирішувати своє майбутнє. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій", — йдеться у заяві.

Також країни ЄС пообіцяли у координації зі США та іншими союзниками продовжити надання всебічної допомоги Україні.

"Здатність України ефективно захищатися є невід'ємною частиною будь-яких майбутніх гарантій безпеки", — додали лідери.

Орбан не підписав заяву на підтримку України

Орбан заявив, що не підписав документ, і пояснив це тим, що давати вказівки з "лави запасних" недоречно. Про це він написав у соцмережі X.

"Лише за чотири дні до історичної зустрічі між президентом Трампом і лідером Путіним Європейська рада вирішила опублікувати заяву від імені всіх глав держав та урядів ЄС. Перш ніж ліберально-мейнстрімовий хор почне своє нове виконання улюбленої мелодії "Маріонетка Путіна", я вирішив пояснити, чому я не міг підтримати цю заяву від імені Угорщини", — заявив він.

За словами угорського прем'єра, у заяві зроблено спробу "встановити умови для зустрічі, на яку не запросили лідерів ЄС".

"Єдине, що може погіршити ситуацію, — це якщо ми почнемо давати вказівки з лави запасних", — додав Орбан.

допис Орбана
Допис Орбана щодо заяви на підтримку України. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 серпня відбудеться зустріч Трампа з Путіним в американському штаті Аляска. 

Президент США заявив, що Зеленський має бути готовий "щось" підписати.

Своєю чергою Зеленський заявив, що дарувати свою землю окупанту українці не будуть

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, чому українського лідера Володимира Зеленського не буде на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня.

Також президент США припустив, що зустріч з російським диктатором може завершитися як добре, так і погано.

Європейський союз Дональд Трамп Україна Віктор Орбан війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
