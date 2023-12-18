ЕС может лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить помощь Украине, — СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

ЕС может лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить для Украины пакет помощи на 50 млрд. евро в 2024-2027 годах. Венгерский премьер Виктор Орбан никак не хочет уступить и проголосовать "за".

Об этом сообщает Financial Times.

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В издании отмечается, что некоторые чиновники в Брюсселе предлагают лишить Венгрию права голоса в ЕС, чтобы одобрить помощь для нашего государства. Для этого следует применить процедуру наказания по статье 7 договора о Европейском Союзе 2007 года за нарушение верховенства закона.

"Шаг может заблокировать любое другое государство-член, но смена правительства в Польше означает, что Венгрия больше не имеет гарантированного защитника. Однако многие страны нервничают по поводу использования того, что, по сути, является крупнейшим оружием ЕС против государства-члена", – говорится в материале.

В то же время чиновники работают над тем, чтобы убедить венгерского премьера одобрить помощь для Украины. Однако, если этого сделать не удастся, 26 других членов ЕС смогут заключить соглашение о помощи Украине каждый в отдельности, хотя это займет время и предложит лишь краткосрочное решение.

Напомним, 14 декабря на саммите Европейского Союза 27 Европейский совет поддержал начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС без каких-либо дополнительных требований. Во время голосования противник вступления Киева венгерский премьер Виктор Орбан покинул зал. Однако это не повлияло на общий результат и не помешало процессу.

Также мы писали, что венгерский премьер Виктор Орбан теперь не выступает против вступления Украины в ЕС, но настаивает на "соблюдении всех процедур". По его словам, три из семи предпосылок Киевом не выполнены, поэтому нет оснований сейчас говорить о членстве.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что еще успеет заблокировать вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, это плохое решение.

В Офисе Президента прокомментировали угрозы Орбана о 75 возможностях заблокировать вступление Украины в Европейский Союз. Он не повлияет на евроинтеграцию, но создаст информационные поводы.