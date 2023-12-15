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Орбан вкотре погрожує заблокувати вступ України до ЄС

15 грудня 2023 17:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Орбан вкотре погрожує заблокувати вступ України до ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ще встигне заблокувати вступ України до Європейського Союзу. За його словами, це погане рішення.

Про це Віктор Орбан сказав для Madyar Nemzet.

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"Одне можна сказати точно: це погане рішення. Якщо буде потрібно, угорський парламент застосує ручне гальмо", — наголосив прем’єр Угорщини.

За словами Орбана, йому довелось витратити вісім годин, намагаючись переконати інших лідерів ЄС не ухвалювати рішення, однак цього зробити не вдалося.

"Їхнім вирішальним аргументом було те, що Угорщині нічого втрачати, оскільки останнє слово буде за національними парламентами, тому угорський парламент може проголосувати проти цього. Буде ще 75 випадків, коли країна зможе зупинити це", — додав він.

Нагадаємо, 14 грудня на саміті Європейського Союзу 27 Європейська рада підтримала початок переговорів з Україною про вступ до ЄС без будь-яких додаткових вимог. На час голосування противник вступу Києва угорський прем'єр Віктор Орбан покинув залу. Однак це не вплинуло на загальний результат і не завадило процесу.

Також ми писали, що угорський прем’єр Віктор Орбан тепер не виступає проти вступу України до ЄС, але наполягає на "дотриманні усіх процедур". За його словами три з семи передумов Києвом не виконані, тому немає підстав зараз говорити про членство.

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