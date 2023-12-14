Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Подоляк пояснив, чому Угорщина блокує перемовини про вступ України в ЄС arrow

Подоляк пояснив, чому Угорщина блокує перемовини про вступ України в ЄС

14 грудня 2023 21:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Подоляк пояснив, чому Угорщина блокує перемовини про вступ України в ЄС
Михайло Подоляк. Фото: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Угорщина — єдина країна, яка відкрито виступає проти перемовин щодо вступу України в ЄС. Подолати вето Віктора Орбана можливо — угорський прем'єр готовий погодитись, якщо отримає за це певні девіденди. 

Про це журналістам Новини.LIVE розповів радник голови ОП Михайло Подоляк

Читайте також:

Чому Угорщина блокує переговори про вступ України в ЄС

"Цей процес не складний, просто всі хочуть використати момент політичних дискусій та отримати певні девіденди. В даному випадку Угорщина веде себе найбільш відверто і відкрито говорить, що от ми готові погодитись із правилами вступу України, але хочемо отримати за це щось. Це нормальна поведінка, це практично та прагматично і в принципі будь-які національні уряди себе так і поводять. Інше питання, що ми з вами здивовані, бо у нас війна. Якби її не було, тоді це виглядало би значно інакше", — розповів Подоляк. 

І наголосив, що Україна виконує всю необхідну роботу щодо вступу в Союз. Це, своєю чергою, підтвердила і Єврокомісія. Йдеться про реформування трьох секторів: справедливість (судова та правоохоронна системи), дерегуляція і все, що стосується антикорупції. 

Нагадаємо, угорський прем’єр Віктор Орбан нібито тепер не виступає проти вступу України до ЄС, але наполягає на "дотриманні усіх процедур". За його словами три з семи передумов Києвом не виконані, тому немає підстав зараз говорити про членство.

Додамо, політичний директор прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан заявив, що Угорщина готова зняти вето з допомоги Україні від ЄС у розмірі 50 млрд євро у випадку, якщо Будапешт отримає призначені йому заморожені Євросоюзом 30 млрд євро. Як відомо, країна затримує чотирирічний пакет допомоги для України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років - 80x80

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі