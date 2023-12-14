Подоляк пояснив, чому Угорщина блокує перемовини про вступ України в ЄС

Михайло Подоляк. Фото: з відкритих джерел

Угорщина — єдина країна, яка відкрито виступає проти перемовин щодо вступу України в ЄС. Подолати вето Віктора Орбана можливо — угорський прем'єр готовий погодитись, якщо отримає за це певні девіденди.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

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"Цей процес не складний, просто всі хочуть використати момент політичних дискусій та отримати певні девіденди. В даному випадку Угорщина веде себе найбільш відверто і відкрито говорить, що от ми готові погодитись із правилами вступу України, але хочемо отримати за це щось. Це нормальна поведінка, це практично та прагматично і в принципі будь-які національні уряди себе так і поводять. Інше питання, що ми з вами здивовані, бо у нас війна. Якби її не було, тоді це виглядало би значно інакше", — розповів Подоляк.

І наголосив, що Україна виконує всю необхідну роботу щодо вступу в Союз. Це, своєю чергою, підтвердила і Єврокомісія. Йдеться про реформування трьох секторів: справедливість (судова та правоохоронна системи), дерегуляція і все, що стосується антикорупції.

Нагадаємо, угорський прем’єр Віктор Орбан нібито тепер не виступає проти вступу України до ЄС, але наполягає на "дотриманні усіх процедур". За його словами три з семи передумов Києвом не виконані, тому немає підстав зараз говорити про членство.

Додамо, політичний директор прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан заявив, що Угорщина готова зняти вето з допомоги Україні від ЄС у розмірі 50 млрд євро у випадку, якщо Будапешт отримає призначені йому заморожені Євросоюзом 30 млрд євро. Як відомо, країна затримує чотирирічний пакет допомоги для України.