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Подоляк объяснил, почему Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС

14 декабря 2023 21:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Подоляк объяснил, почему Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Венгрия — единственная страна, открыто выступающая против переговоров о вступлении Украины в ЕС. Преодолеть вето Виктора Орбана возможно, венгерский премьер готов согласиться, если получит за это определенные девиденды.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Почему Венгрия блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС

"Этот процесс не сложен, просто все хотят использовать момент политических дискуссий и получить определенные девиденды. В данном случае Венгрия ведет себя откровенно и открыто говорит, что вот мы готовы согласиться с правилами вступления Украины, но хотим получить за это что-то. Это нормальное поведение, это практически и прагматично и в принципе любые национальные правительства так и ведут себя. Другой вопрос, что мы с вами удивлены, потому что у нас война. Если бы ее не было, тогда это выглядело бы значительно иначе", — рассказал Подоляк.

И подчеркнул, что Украина выполняет всю необходимую работу по вступлению в Союз. Это, в свою очередь, подтвердила и Еврокомиссия. Речь идет о реформировании трех секторов: справедливость (судебная и правоохранительная системы), дерегуляция и все, что касается антикоррупции.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан якобы теперь не выступает против вступления Украины в ЕС, но настаивает на "соблюдении всех процедур". По его словам, три из семи предпосылок Киевом не выполнены, поэтому нет оснований сейчас говорить о членстве.

Добавим, политический директор премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил, что Венгрия готова снять вето с помощи Украине от ЕС в размере 50 млрд евро в случае, если Будапешт получит назначенные ему замороженные Евросоюзом 30 млрд евро. Как известно, страна задерживает четырехлетний пакет помощи для Украины .

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