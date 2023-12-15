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Коли Україна стане членом ЄС: аналіз історичного саміту

15 грудня 2023 16:45
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Вступ України в ЄС: у ВР назвали умови та рік
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

14 грудня на саміті Європейського Союзу 27 Європейська рада підтримала початок переговорів з Україною про вступ до ЄС без будь-яких додаткових вимог.

На час голосування противник вступу Києва угорський прем'єр Віктор Орбан покинув залу. Однак це не вплинуло на загальний результат і не завадило процесу.

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Які рекомендації ЄС вже виконала Україна

За словами голови комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, процес перемовин був доволі складним.

З боку України була рішучість і політична воля, щоб зробити все необхідне для початку переговорів про вступ до ЄС. Офіційний Київ виконав всі рекомендації Комісії ЄС, незважаючи на війну і важку економічну ситуацію, каже Мережко.

Олександр Мережко
Олександр Мережко. Фото: FB/Олександр Мережко

Зокрема, йдеться про 7 обов’язкових кроків:

1. Реформа Конституційного суду, а саме ухвалення та впровадження законодавства про відбір суддів КСУ.

2. Продовження судової реформи.

3. Антикорупційна реформа, включно із призначенням керівника САП.

4. Боротьба з відмиванням коштів — реформування правоохоронного сектору та забезпечення відповідності законодавства стандартам Групи з фінансових заходів

5. Втілення антиолігархічного закону

6. Ухвалення закону про медіа

7. Зміна законодавства про нацменшини, що стосується державної мови та освіти.

Рішення про початок перемовин прийнято. Що далі

За словами віцепрем’єрки з євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанишиної, Україна почне переговори вже 18 грудня. Але саму переговорну рамку затвердять у березні 2024-го. Перед цим Єврокомісія ще раз має промоніторити стан реформ в Україні.

переговоры о вступлении в ЕС
Шарль Мішель та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Опісля розпочнеться узгодження українського законодавства із європейським. 

Втім, за словами Мережка, Єврокомісія має підготувати відповідну переговорну рамку і Україна сподівається, що вже на найближчому саміті ЄС у березні буде даний реальний старт перемовинам.

"Україні слід сформувати делегацію для ведення переговорів. Можливо, навіть розробити національну програму для вступу. Попереду величезна робота по адаптації нашої правової системи до права ЄС. Загалом я вважаю, що 2028-2030 роки — цілком реальна дата для вступу України в ЄС", — підсумував Мережко.

Окрім України, ЄС також розпочне перемовини про вступ для Молдови. Грузія, яка теж претендує на членство у ЄС, на саміті 14 грудня отримала кандидатство на членство.

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