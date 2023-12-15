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Когда Украина станет членом ЕС: анализ исторического саммита

15 декабря 2023 16:45
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Вступление Украины в ЕС: в ВР назвали условия и год
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

14 декабря на саммите Европейского Союза 27 Европейский совет поддержал начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС без каких-либо дополнительных требований.

Во время голосования противник вступления Киева венгерский премьер Виктор Орбан покинул зал. Однако это не повлияло на общий результат и не помешало процессу.

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Какие рекомендации ЕС уже выполнила Украина

По словам председателя комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко, процесс переговоров был довольно сложным.

Со стороны Украины была решительность и политическая воля, чтобы сделать все необходимое для начала переговоров по вступлению в ЕС. Официальный Киев выполнил все рекомендации Комиссии ЕС, несмотря на войну и тяжелую экономическую ситуацию, говорит Мережко.

Александр Мережко
Александр Мережко. Фото: FB/Александр Мережко

В частности, речь идет о 7 обязательных шагах:

1. Реформа Конституционного суда, а именно принятие и введение законодательства об отборе судей КСУ.

2. Продолжение судебной реформы.

3. Антикоррупционная реформа, включая назначение руководителя САП.

4. Борьба с отмыванием средств – реформирование правоохранительного сектора и обеспечение соответствия законодательства стандартам Группы по финансовым мерам

5. Реализация антиолигархического закона

6. Принятие закона о медиа

7. Изменение законодательства о нацменьшинствах, касающегося государственного языка и образования.

Решение о начале переговоров принято. Что дальше

По словам вице-премьера по евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, Украина начнет переговоры уже 18 декабря. Но переговорную рамку утвердят в марте 2024 года. Перед этим Еврокомиссия еще раз промониторит состояние реформ в Украине.

переговоры о вступлении в ЕС
Шарль Мишель и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Затем начнется согласование украинского законодательства с европейским.

По словам Мережко, Еврокомиссия должна подготовить соответствующую переговорную рамку и Украина надеется, что уже на ближайшем саммите ЕС в марте будет дан реальный старт переговорам.

"Украине следует сформировать делегацию для ведения переговоров. Возможно, даже разработать национальную программу для вступления. Впереди огромная работа по адаптации нашей правовой системы к праву ЕС. В целом я считаю, что 2028-2030 годы вполне реальная дата для вступления Украины в ЕС", — подытожил Сережко.

Кроме Украины, ЕС начнет переговоры о вступлении для Молдовы. Грузия, тоже претендующая на членство в ЕС, на саммите 14 декабря получила кандидатство на членство.

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