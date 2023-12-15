Орбан в очередной раз угрожает заблокировать вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что еще успеет заблокировать вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, это плохое решение.

Об этом Виктор Орбан сказал для Madyar Nemzet.

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"Одно можно сказать точно: это плохое решение. Если потребуется, венгерский парламент применит ручной тормоз", — подчеркнул премьер Венгрии.

По словам Орбана, ему пришлось потратить восемь часов, пытаясь убедить других лидеров ЕС не принимать решения, однако этого не удалось.

"Их решающим аргументом было то, что Венгрии нечего терять, поскольку последнее слово будет за национальными парламентами, поэтому венгерский парламент может проголосовать против этого. Будет еще 75 случаев, когда страна сможет остановить это", — добавил он.

Напомним, 14 декабря на саммите Европейского Союза 27 Европейский совет поддержал начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС без каких-либо дополнительных требований. Во время голосования противник вступления Киева венгерский премьер Виктор Орбан покинул зал. Однако это не повлияло на общий результат и не помешало процессу.

Также мы писали, что венгерский премьер Виктор Орбан теперь не выступает против вступления Украины в ЕС, но настаивает на "соблюдении всех процедур". По его словам, три из семи предпосылок Киевом не выполнены, поэтому нет оснований сейчас говорить о членстве.