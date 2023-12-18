ЄС може позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити допомогу Україні, — ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

ЄС може позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити для України пакет допомоги на 50 млрд євро у 2024-2027 роках. Угорський прем'єр Віктор Орбан ніяк не хоче поступитись та проголосувати "за".

Про це повідомляє Financial Times.

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У виданні зазначають, що деякі чиновники в Брюселі пропонують позбавити Угорщину права голосу в ЄС, щоб схвалити допомогу для нашої держави. Для цього потрібно застосувати процедуру покарання за статтею 7 договору про Європейський Союз 2007 року за порушення верховенства закону.

"Крок може заблокувати будь-яка інша держава-член, але зміна уряду в Польщі означає, що Угорщина більше не має гарантованого захисника. Проте багато країн нервують з приводу використання того, що, по суті, є найбільшою зброєю ЄС проти держави-члена", — йдеться в матеріалі.

Водночас чиновники працюють над тим, аби переконати угорського прем'єра щодо схвалення допомоги для України. Проте якщо цього зробити не вдасться, 26 інших членів ЄС зможуть укласти угоду про допомогу Україні кожен окремо, хоча це займе час і запропонує лише короткострокове рішення.

Нагадаємо, 14 грудня на саміті Європейського Союзу 27 Європейська рада підтримала початок переговорів з Україною про вступ до ЄС без будь-яких додаткових вимог. На час голосування противник вступу Києва угорський прем'єр Віктор Орбан покинув залу. Однак це не вплинуло на загальний результат і не завадило процесу.

Також ми писали, що угорський прем’єр Віктор Орбан тепер не виступає проти вступу України до ЄС, але наполягає на "дотриманні усіх процедур". За його словами, три з семи передумов Києвом не виконані, тому немає підстав зараз говорити про членство.

Додамо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ще встигне заблокувати вступ України до Європейського Союзу. За його словами, це погане рішення.

В Офісі Президента прокоментували погрози Орбана про 75 можливостей заблокувати вступ України до Європейського Союзу. Він не вплине на євроінтеграцію, однак створить інформаційні приводи.