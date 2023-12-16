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В ОП відреагували на заяву Орбана про заблокування вступу України до ЄС

16 грудня 2023 21:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В ОП відреагували на заяву Орбана про заблокування вступу України до ЄС
Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на слова прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про 75 можливостей заблокувати вступ України до Європейського Союзу. За його словами, він не вплине на євроінтеграцію, однак створить інформаційні приводи.

Про це Михайло Подоляк сказав в ефірі телемарафону.

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"Якби в Угорщини була така ситуація, було б незрозуміло, якби хтось з ЄС сказав, що не буде допомагати", – заявив Подоляк.

Нагадаємо, 14 грудня на саміті Європейського Союзу 27 Європейська рада підтримала початок переговорів з Україною про вступ до ЄС без будь-яких додаткових вимог. На час голосування противник вступу Києва угорський прем'єр Віктор Орбан покинув залу. Однак це не вплинуло на загальний результат і не завадило процесу.

Також ми писали, що угорський прем’єр Віктор Орбан тепер не виступає проти вступу України до ЄС, але наполягає на "дотриманні усіх процедур". За його словами, три з семи передумов Києвом не виконані, тому немає підстав зараз говорити про членство.

Додамо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ще встигне заблокувати вступ України до Європейського Союзу. За його словами, це погане рішення.

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