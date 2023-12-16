В ОП отреагировали на заявление Орбана о блокировке вступления Украины в ЕС

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: скриншот с видео

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о 75 возможностях заблокировать вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, он не повлияет на евроинтеграцию, однако создаст информационные поводы.

Об этом Михаил Подоляк сказал в эфире телемарафона.

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Советник руководителя ОП подчеркнул, что странно, что Орбан не понимает право Украины защищать свои земли.

"Если бы у Венгрии была такая ситуация, было бы непонятно, если бы кто-то из ЕС сказал, что не будет помогать", — заявил Подоляк.

Напомним, 14 декабря на саммите Европейского Союза 27 Европейский совет поддержал начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС без каких-либо дополнительных требований. Во время голосования противник вступления Киева венгерский премьер Виктор Орбан покинул зал. Однако это не повлияло на общий результат и не помешало процессу.

Также мы писали, что венгерский премьер Виктор Орбан теперь не выступает против вступления Украины в ЕС, но настаивает на "соблюдении всех процедур". По его словам, три из семи предпосылок Киевом не выполнены, поэтому нет оснований сейчас говорить о членстве.

Добавим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что еще успеет заблокировать вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, это плохое решение.