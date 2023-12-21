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ЕС может обойти вето Венгрии о помощи Украине, — Орбан

21 декабря 2023 13:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ЕС может обойти вето Венгрии о помощи Украине, — Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз на саммите, который состоится в начале 2024 года, может обойти вето Будапешта о помощи Украине в рамках пересмотренного долгосрочного бюджета. Тогда ЕС будет повторно голосовать за выделение 50 млрд евро для Киева.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Орбан сказал журналистам, что члены ЕС могут справиться с отказом Венгрии от совместной помощи Украине, заключив отдельное соглашение между остальными 26 членами союза.

По словам премьера, венгерское правительство по-прежнему выступает против совместной помощи ЕС Украине за счет средств из бюджета союза. Орбан подчеркнул, что любая помощь Киеву должна быть рассчитана на более короткий срок.

Он добавил, что этот вопрос следует рассматривать отдельно от проблемы блокирования средств ЕС для Венгрии.

Напомним, ЕС может лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить для Украины пакет помощи на 50 млрд евро в 2024-2027 годах. Венгерский премьер Виктор Орбан никак не хочет уступить и проголосовать "за".

Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что еще успеет заблокировать вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, это плохое решение.

Добавим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняется в действиях, подрывающих единство Европы и защиту российских интересов. При этом Орбана называют троянским конем, пытающимся доказать, что Украину нужно игнорировать.

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