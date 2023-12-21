ЄС може обійти вето Угорщини щодо допомоги Україні, — Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський союз на саміті, який відбудеться на початку 2024 року, може обійти вето Будапешта щодо допомоги Україні в рамках переглянутого довгострокового бюджету. Тоді ЄС повторно голосуватиме за виділення 50 млрд євро для Києва.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Орбан сказав журналістам, що члени ЄС можуть впоратися з відмовою Угорщини від спільної допомоги Україні, уклавши окрему угоду між рештою 26 членів союзу.

За словами прем'єра, угорський уряд, як і раніше, виступає проти спільної допомоги ЄС Україні за рахунок коштів із бюджету союзу. Орбан наголосив, що будь-яка допомога Києву має бути розрахована на коротший термін.

Він додав, це питання слід розглядати окремо від проблеми блокування коштів ЄС для Угорщини.

Нагадаємо, ЄС може позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити для України пакет допомоги на 50 млрд євро у 2024-2027 роках. Угорський прем'єр Віктор Орбан ніяк не хоче поступитись та проголосувати "за".

Також ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ще встигне заблокувати вступ України до Європейського Союзу. За його словами, це погане рішення.

Додамо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинувачується у діях, що підривають єдність Європи та захист російських інтересів. При цьому Орбана називають троянським конем, який намагається довести, що Україну потрібно ігнорувати.