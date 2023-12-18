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В Чехії назвали Орбана троянським конем, який працює в інтересах Росії — деталі

18 грудня 2023 11:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Чехії назвали Орбана троянським конем, який працює в інтересах Росії — деталі
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: VALERIA MONGELLI/BLOOMBERG
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинувачується у діях, що підривають єдність Європи та захист російських інтересів. При цьому Орбана називають троянським конем, який намагається довести, що Україну потрібно ігнорувати.

Про це повідомив чеський міністр у справах Європи Мартін Дворжак, пише EurActiv.

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Орбан підриває європейську єдність

"Орбан нині діє як троянський кінь, який активно і, на жаль, все більш успішно підриває єдність Європи, показуючи, що нам слід ігнорувати Україну", — стверджує Дворжак і каже, що Орбан використовує шантаж і зловживає своїм правом вето.

Під час нещодавнього засідання Європейської ради Орбан залишив зал, що дозволило ухвалити рішення про початок переговорів з Україною. Тим не менш, він заблокував перегляд довгострокового бюджету ЄС, в якому передбачена допомога Україні на суму близько 50 мільярдів євро.

Орбан критикує використання українського питання як засобу впливу і спроби розблокувати кошти ЄС. Нещодавно Європейська комісія розблокувала 10 мільярдів євро після публікації угорського звіту про судову реформу, тоді як ще 21 мільярд залишається замороженим.

"Я вважаю, що це можна назвати шантажем. Це зловживання правом вето, не на захист національних інтересів Угорщини, а на користь Росії", — коментує міністр.

Відношення Угорщини до вступу України до Європейського Союзу

Раніше Угорщина загрожувала заблокувати будь-які переговори щодо приєднання України до ЄС. На тлі цього Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом до Аргентини, провів відверту розмову з Орбаном перед самітом ЄС, обговорюючи європейські питання двох країн.

У підсумку на саміті Євроради було вирішено розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ще встигне заблокувати вступ України до Європейського Союзу. За його словами, це погане рішення.

Також ми писали, що угорський прем'єр Віктор Орбан тепер не виступає проти вступу України до ЄС, але наполягає на "дотриманні всіх процедур". За його словами, три із семи передумов Києвом не виконані, тому немає підстав зараз говорити про членство.

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