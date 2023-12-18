В Чехии назвали Орбана троянским конем, который работает в интересах России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: VALERIA MONGELLI/BLOOMBERG

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняется в действиях, подрывающих единство Европы и защите российских интересов. При этом Орбана называют троянским конем, который всячески пытается доказать, что Украину нужно игнорировать.

Об этом сообщил чешский министр по делам Европы Мартин Дворжак, пишет EurActiv.

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Орбан подрывает европейское единство

"Орбан в настоящее время действует как троянский конь, активно и, к сожалению, все более успешно подрывающий единство Европы, показывая, что нам следует игнорировать Украину", — утверждает Дворжак и говорит, что Орбан использует шантаж и злоупотребляет своим правом вето.

В ходе недавнего заседания Европейского совета Орбан покинул зал, что позволило принять решение о начале переговоров с Украиной. Тем не менее он заблокировал пересмотр долгосрочного бюджета ЕС, в котором предусмотрена помощь Украине на сумму около 50 миллиардов евро.

Орбан подвергается критике за использование украинского вопроса как средства влияния и попытки разблокировать средства ЕС. Недавно Европейская комиссия разблокировала 10 миллиардов евро после публикации венгерского отчета о судебной реформе, в то время как еще 21 миллиард остается замороженным.

"Я считаю, что это можно назвать шантажом. Это — злоупотребление правом вето, не в защиту национальных интересов Венгрии, а в интересах России", — комментирует министр.

Отношение Венгрии к вступлению Украины в Европейский союз

Ранее Венгрия угрожала заблокировать любые переговоры относительно присоединения Украины к ЕС. На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Аргентине, провёл откровенный разговор с Орбаном перед саммитом ЕС, обсуждая европейские вопросы двух стран.

В итоге, на саммите Евросовета было решено начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что еще успеет заблокировать вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, это плохое решение.

Также мы писали, что венгерский премьер Виктор Орбан теперь не выступает против вступления Украины в ЕС, но настаивает на "соблюдении всех процедур". По его словам, три из семи предпосылок Киевом не выполнены, поэтому нет оснований сейчас говорить о членстве.