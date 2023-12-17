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Кулеба отреагировал на трюк Шольца, который вывел Орбана из зала заседаний на саммите ЕС

17 декабря 2023 18:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кулеба отреагировал на трюк Шольца, который вывел Орбана из зала заседаний на саммите ЕС
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Alina Smutko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на действия канцлера Германии Олафа Шольца на саммите Евросоюза в Брюсселе. Он заявил, что это войдет в историю. Именно Шольц предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану выйти из зала заседаний, когда другие страны голосовали за начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом Дмитрий Кулеба сказал в интервью Bild.

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Реакция Кулебы

Из-за трюка Шольца, венгерскому премьер-министру не пришлось менять свою позицию по отношению к Украине, а страны ЕС добились принятия нужного решения.

"То, что сделал канцлер Германии Олаф Шольц на саммите, чтобы устранить угрозу венгерского вето, войдет в историю как пример немецкого лидерства в пользу Европы. На этой неделе канцлер заслужил огромный искренний и заслуженный восторг в сердцах украинцев", — сказал Кулеба.

Министр рассказал, что еще в мае 2022 года его призывы к Германии возглавить процесс предоставления Украине статуса кандидата в ЕС наталкивались на непонимание.

"Германия не хочет быть лидером, — говорили мне эксперты и политики в Берлине. Я рад, что немецкие политические решения с тех пор изменились. Я могу только надеяться, что это также знаменует более широкий и необратимый сдвиг в подходе Германии к руководству усилиями по решению сложных вопросов", — отметил Кулеба.

Он отметил, что есть много причин быть благодарными Германии: от военной помощи до финансовой поддержки. По словам Кулебы, политическая ясность относительно членства Украины в ЕС — это, пожалуй, лучший рождественский подарок из Берлина.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти, чтобы выпить кофе. Это произошло после нескольких часов дискуссий между лидерами ЕС по вступлению Украины.

Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что еще успеет заблокировать вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, это плохое решение.

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