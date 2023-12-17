Кулеба відреагував на трюк Шольца, який вивів Орбана з зали засідань на саміті ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на дії канцлера Німеччини Олафа Шольца на саміті Євросоюзу в Брюсселі. Він заявив, що це увійде в історію. Саме Шольц запропонував угорському прем'єру Віктору Орбану вийти з зали засідань, коли інші країни голосували за початок перемовин про вступ України до Європейського Союзу.

Про це Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю Bild.

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Реакція Кулеби

Через трюк Шольца, угорському прем'єр-міністру не довелося змінювати свою позицію щодо України, а країни ЄС добилися ухвалення потрібного рішення.

"Те, що зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц на саміті, щоб усунути загрозу угорського вето, увійде до історії як приклад німецького лідерства на користь Європи. Цього тижня канцлер заслужив на величезне щире і заслужене захоплення в серцях українців", — сказав Кулеба.

Міністр розповів, що ще в травні 2022 року його заклики до Німеччини очолити процес надання Україні статусу кандидата в ЄС наштовхувалися на нерозуміння.

"Німеччина не хоче бути лідером, — казали мені експерти та політики в Берліні. Я радий, що німецькі політичні рішення відтоді змінилися. Я можу лише сподіватися, що це також знаменує ширший і незворотний зсув у підході Німеччини до керівництва зусиллями з вирішення найскладніших питань", — зазначив Кулеба.

Він наголосив, що є багато причин бути вдячними Німеччині: від військової допомоги до фінансової підтримки. За словами Кулеби, політична ясність щодо членства України в ЄС — це, мабуть, найкращий різдвяний подарунок із Берліна.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану вийти, щоб випити кави. Це сталося після кількох годин дискусій між лідерами ЄС щодо вступу України.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ще встигне заблокувати вступ України до Європейського Союзу. За його словами, це погане рішення.