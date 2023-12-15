ЄС сподівається надати допомогу Україні не зважаючи на протидію Орбана

Засідання Європарламенту. Фото: newposts.ge

Лідери Європейського Союзу сподіваються узгодити надання фінансової допомоги Україні на 50 млрд євро на початку наступного року. Вони сподіваються здолати протидію Угорщини з цього питання.

Про це повідомляє Sky News.

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Попри те, що на саміті ЄС ухвалили рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу до блоку, лідери країн-членів не змогли узгодити виділення пакету допомоги через вето Угорщини.

Це пов'зяно з тим, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що Україна не повинна отримувати таку велику суму фінансування від ЄС, оскільки вона не є частиною блоку.

В свою чергу, очільник уряду Нідерландів Марк Рютте запевнив, що позицію Орбана вдасться здолати.

"Я досить впевнений, що ми зможемо досягти угоди на початку наступного року, ми думаємо про кінець січня", — заявив Рютте.

Раніше ми повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану вийти, щоб випити кави. Це сталося після кількох годин дискусій між лідерами ЄС щодо вступу України.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку на Саміті ЄС. Темою зустрічі в Брюсселі стала можливість початку процесу вступу до ЄС.