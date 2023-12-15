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ЕС надеется оказать помощь Украине несмотря на противодействие Орбана

15 декабря 2023 16:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ЕС надеется оказать помощь Украине несмотря на противодействие Орбана
Заседание Европарламента. Фото: newposts.ge
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Лидеры Европейского Союза надеются согласовать предоставление финансовой помощи Украине на 50 млрд евро в начале следующего года. Они надеются преодолеть противодействие Венгрии по этому вопросу.

Об этом сообщает Sky News.

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Несмотря на то, что на саммите ЕС было принято решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в блок, лидеры стран-членов не смогли согласовать выделение пакета помощи через вето Венгрии.

Это связано с тем, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что Украина не должна получать столь крупную сумму финансирования от ЕС, поскольку она не является частью блока.

В свою очередь глава правительства Нидерландов Марк Рютте заверил, что позицию Орбана удастся преодолеть.

"Я достаточно уверен, что мы сможем достичь соглашения в начале следующего года, мы думаем о конце января", — заявил Рютте.

Ранее мы сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти, чтобы выпить кофе. Это произошло после нескольких часов дискуссий между лидерами ЕС по вступлению Украины.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на Саммите ЕС. Темой встречи в Брюсселе стала возможность начала процесса вступления в ЕС.

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