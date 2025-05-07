8 мая или 9 мая — какую дату празднует Украина и почему

Украинские военные на параде в Лондоне. Фото: REUTERS/Jaimi Joy/Pool

В четверг, 8 мая, Украина будет отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне (этой победе уже исполняется 80 лет). Это новая для украинцев дата, которая появилась достаточно недавно, и к которой до сих пор привыкли далеко не все.

Так 8 или 9 мая? Или обе даты? Определенная путаница в обществе до сих пор остается, хотя на самом деле, если предметно разобраться, никакой путаницы, конечно, нет.

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Более того, и 8, и 9 мая, по сути означают одно и то же — День Победы. Однако, как это часто бывает, есть определенные нюансы.

О них и поговорим.

Что Украина отмечает 8 мая

Исторический перелом произошел в 2015 году. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел День памяти и примирения, который начали отмечать 8 мая.

Официальная формулировка относительно новой даты в календаре украинцев была следующей: "чествование подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, выражение уважения всем борцам против нацизма, увековечение памяти о погибших".

Следующее изменение произошло в 2023 году. Тогда Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Именно такую памятную дату Украина, как и большинство стран Европы, будет отмечать 8 мая 2025 года.

Украина и 9 мая

Эволюция в данном вопросе очень простая. С самого начала независимости Украина, как и Россия, отмечала День победы 9 мая. Иногда даже с праздничным парадом.

Собственно, в мае 2023 года Верховная Рада, по сути, перенесла День победы над нацизмом во Второй мировой войне с 9 на 8 мая. Теперь именно 8 мая является государственным праздником, вместо 9 мая. Эти изменения в июне подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Таким образом, Украина окончательно переориентировалась на Европу в вопросе памятных дат Второй мировой войны.

Зато 9 мая в Украине начали отмечать День Европы. Это праздник, который традиционно в этот день отмечается в ЕС и других странах в знак мира и единства на континенте.

То есть 9 мая отменили?

Конечно нет, это очередная, уже очень банальная выдумка российской пропаганды. Украина просто изменила акценты в восприятии этой даты и перенесла ее на день раньше.

Это совершенно не значит, что кто-то забыл о подвигах украинцев во время Второй мировой и о той жертве, которую им пришлось заплатить.

Здесь небольшой перерыв на краткую историческую справку

Капитуляцию Германии во Второй мировой принимали дважды. Первый раз — еще седьмого мая в Реймсе (документ вступил в силу 8 мая).

Второй раз, по требованию Сталина — 8 мая 1945 в 22:43 по среднеевропейскому времени (в 00:43 9 мая по московскому) в Германии.

Именно разница во времени, да и конечно очевидное желание СССР выделиться, устроили эту неразбериху.

А вот официальное заявление МИД Украины накануне 9 мая и парада в Москве:

"Более 6 миллионов украинцев воевали в рядах Красной Армии, сотни тысяч — в составе движений сопротивления и армий союзников антигитлеровской коалиции.

Сегодня против украинского народа, который является одним из народов-победителей над нацизмом и заплатил страшную цену за мир и свободу в Европе, ведется жестокая и неспровоцированная захватническая война. В ходе этой агрессии российские солдаты совершили сотни тысяч военных преступлений, убили уже 620 и ранили почти 2 тысячи, депортировали по меньшей мере 20 тысяч украинских детей.

Расстрелы гражданских, массовые могилы, изнасилования, мародерство, задержание гражданских заложников, пытки и казни военнопленных, использование оружия неизбирательного действия, удары по густонаселенным жилым кварталам, энергетике, гражданской инфраструктуре.

Российская армия совершила и продолжает совершать в Украине зверства, масштаба которых Европа не видела со времен Второй мировой войны".

В МИД напомнили, что именно эта армия будет маршировать 9 мая на Красной Площади в Москве, подчеркнув, что "эти люди не являются освободителями Европы, они являются оккупантами и военными преступниками".

Разница между 8 и 9 мая. Фото: Новини.LIVE

В чем разница между 8 и 9 мая

В восприятии. Девятое мая остается праздником в России, которая, по факту, превратила его в фундамент своей концепции "русского мира".

Лозунг россиян в этой концепции — "Можем повторить". Войну героизируют как явление, на количестве жертв и ее ужасах не акцентируют серьезное внимание.

Зато 8 мая — это немного о другом. Здесь нет бравад, рассказов о "Как мы всех, и нам даже помощь не была нужна" и периодических обещаний ударить то ли по Берлину, то ли по Вашингтону.

Здесь скорбь по миллионам погибших во время Второй мировой. Здесь гордость за тех, кто одержал победу в войне против нацистской Германии и ее союзников. И надежда на то, что "Никогда снова".

Хотя, к сожалению, все мы наблюдаем сейчас, как этот призыв превращается в "Никогда? Опять!"

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призывает иностранных военных воздержаться от парада в Москве на 9 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил тех, кто планирует посетить парад на 9 мая в Москве.