8 травня чи 9 травня — яку дату святкує Україна і чому

Українські військові на параді в Лондоні. Фото: REUTERS/Jaimi Joy/Pool

У четвер, 8 травня, Україна відзначатиме День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (цій перемозі вже виповнюється 80 років) Це нова для українців дата, яка з'явилась досить недавно, і до якої ще досі звикли далеко не всі.

То ж 8 чи 9 травня? Чи обидві дати? Певна плутанина у суспільстві досі залишається, хоча насправді якщо предметно розібратися, жодної плутанини, звісно, немає.

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Ба більше, і 8, і 9 травня, по суті означають одне й те саме — День Перемоги. Проте, як це часто буває, є певні нюанси.

Про них і поговоримо.

Що Україна відзначає 8 травня

Історичний перелом стався у 2015 році. Тодішній президент України Петро Порошенко підписав указ, яким запровадив День пам'яті та примирення, який почали відзначати 8 травня.

Офіційне формулювання щодо нової дати в календарі українців було наступним: "вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти нацизму, увічнення пам’яті про загиблих".

Наступна зміна сталась у 2023 році. Тоді Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Саме таку пам'ятну дату Україна, як і більшість країн Європи, відзначатиме 8 травня 2025 року.

Україна та 9 травня

Еволюція в даному питанні дуже проста. З самого початку незалежності Україна, як і Росія відзначала День перемоги 9 травня. Інколи, навіть зі святковим парадом.

Власне, у травні 2023 року Верховна Рада, по суті, перенесла День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні з 9 на 8 травня. Тепер саме 8 травня є державним святом, замість 9 травня. Ці зміни у червні підписав президент України Володимир Зеленський.

Таким чином, Україна остаточно переорієнтувалася на Європу у питанні пам'ятних дат Другої світової війни.

Натомість 9 травня в Україні почали відзначати День Європи. Це свято, яке традиційно в цей день відзначається в ЄС та інших країнах на знак миру та єдності на континенті.

Тобто 9 травня скасували?

Звісно ні, це чергова, вже дуже банальна вигадка російської пропаганди. Україна просто змінила акценти у сприйнятті цієї дати та перенесла її на день раніше.

Це абсолютно не значить, що хтось забув про подвиги українців під час Другої світової та про ту жертву, яку їм довелося заплатити.

Тут невеличка перерва на коротку історичну довідку

Капітуляцію Німеччини у Другій світовій приймали двічі. Перший раз — ще сьомого травня у Реймсі (документ набрав чинності 8 травня).

Другий раз, на вимогу Сталіна — 8 травня 1945 року о 22:43 за середньоєвропейським часом (о 00:43 9 травня за московським), у Німеччині.

Саме різниця у часі, ну і звісно очевидне бажання СРСР виділитись, влаштували цю плутанину.

А тепер офіційна заява МЗС України напередодні 9 травня та параду у Москві:

"Понад 6 мільйонів українців воювало в лавах Червоної Армії, сотні тисяч — у складі рухів опору та армій союзників антигітлерівської коаліції.

Сьогодні проти українського народу, який є одним з народів-переможців над нацизмом і сплатив страшну ціну за мир та свободу в Європі, ведеться жорстока та неспровокована загарбницька війна. У ході цієї агресії російські солдати вчинили сотні тисяч воєнних злочинів, убили вже 620 та поранили майже 2 тисячі, депортували щонайменше 20 тисяч українських дітей.

Розстріли цивільних, масові могили, зґвалтування, мародерство, затримання цивільних заручників, тортури та страти військовополонених, використання зброї невибіркової дії, удари по густонаселених житлових кварталах, енергетиці, цивільній інфраструктурі.

Російська армія вчинила та продовжує вчиняти в Україні звірства, масштабу яких Європа не бачила з часів Другої світової війни".

У МЗС нагадали, що саме ця армія буде марширувати 9 травня на Червоній Площі в Москві, підкресливши, що "ці люди не є визволителями Європи, вони є окупантами та воєнними злочинцями".

Різниця між 8 та 9 травня. Фото: Новини.LIVE

У чому різниця між 8 та 9 травня

У сприйнятті. Дев'яте травня залишається святом у Росії, яка, по факту, перетворила його на фундамент своєї концепції "русского мира".

Лозунг росіян у цій концепції — "Можем повторить". Війну героїзують як явище, на кількості жертв та її жахіттях не акцентують серйозну увагу.

Натомість 8 травня — це трохи про інше. Тут немає бравад, розповідей про "Як ми всіх, і нам навіть допомога не була потрібна" та періодичних обіцянок вдарити чи то по Берліну, чи то по Вашингтону.

Тут скорбота за мільйонами загиблих під час Другої світової. Тут гордість за тих, хто здобув перемогу у війні проти нацистської Німеччини та її союзників. Та надія на те, що "Ніколи знову".

Хоча, на жаль, всі ми спостерігаємо зараз, як цей заклик перетворюється на "Ніколи? Знову!".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликає іноземних військових утриматись від параду в Москві на 9 травня.

Президент України Володимир Зеленський попередив тих, хто планує відвідати парад на 9 травня у Москві.