Парад 9 травня у Москві — Зеленський попереджає, що Україна не може гарантувати безпеку іноземним делегаціям

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

Україна не може забезпечити безпеку іноземним делегаціям, які планують відвідати Москву 9 травня, оскільки не має контролю над подіями на території РФ. Російська влада може вдатися до провокацій проти гостей, а потім намагатися перекласти відповідальність за ці інциденти на Київ.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у суботу, 3 травня.

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Зеленський наголосив, що російська сторона може здійснити провокаційні дії проти закордонних гостей і згодом спробувати перекласти відповідальність на Україну.

"Ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії, ми вам ніякі давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки: і підпали, і підриви, і тощо. А потім звинувачувати нас", — сказав Президент.

Глава держави також закликав Міністерство закордонних справ офіційно попереджати іноземні делегації про потенційні ризики.

"Ми маємо чітко казати: не рекомендуємо вам відвідувати Росію з міркувань безпеки. А якщо ви це робите — не запитуйте нас. Це ваше особисте рішення", — підсумував Зеленський

Нагадаємо, за даними InformNapalm, російські спецслужби можуть готувати серію показових терактів у різних регіонах країни під час святкування Дня перемоги 9 травня.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я на три дні.