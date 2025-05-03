Парад 9 мая в Москве - Зеленский предупреждает, что Украина не может гарантировать безопасность иностранным делегациям

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Украина не может обеспечить безопасность иностранным делегациям, которые планируют посетить Москву 9 мая, поскольку не имеет контроля над событиями на территории РФ. Российские власти могут прибегнуть к провокациям против гостей, а потом пытаться переложить ответственность за эти инциденты на Киев.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в субботу, 3 мая.

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Зеленский подчеркнул, что российская сторона может осуществить провокационные действия против иностранных гостей и впоследствии попытаться переложить ответственность на Украину.

"Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы, и так далее. А потом обвинять нас", — сказал Президент.

Глава государства также призвал Министерство иностранных дел официально предупреждать иностранные делегации о потенциальных рисках.

"Мы должны четко говорить: не рекомендуем вам посещать Россию из соображений безопасности. А если вы это делаете — не спрашивайте нас. Это ваше личное решение", — подытожил Зеленский.

Напомним, по данным InformNapalm, российские спецслужбы могут готовить серию показательных терактов в разных регионах страны во время празднования Дня победы 9 мая.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии на три дня.