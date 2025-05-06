В Україні відзначають День піхоти — історія свята

Українські піхотинці. Фото: 3 ОШБр

У вівторок, 6 травня, в українських піхотинців важлива подія — День піхоти Збройних Сил України. У цей день варто вшанувати мужність та героїзм воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

Що відомо про цей день — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Історія Дня піхоти України

П'ятий президент України Петро Порошенко 19 квітня 2019 року встановив важливу дату, яка має на меті відзначити відвагу, мужність, героїзм та непохитну силу українських воїнів. Це стосується військових підрозділів мотопіхоти, механізованих та гірсько-штурмових частин Сухопутних військ ЗСУ, які завжди захищають і будуть захищати незалежність, свободу та територіальну цілісність нашої країни.

6 травня було обрано не випадково. Цього дня, в 1648 році, відбулася битва під Жовтими Водами, де українські козаки здобули важливу перемогу. Ця битва часто вважається першою значною перемогою під час Національно-визвольної боротьби під проводом гетьмана Богдана Хмельницького.

Крім того, саме 6 травня в церковному календарі вшановується пам'ять Юрія Змієборця, якого вважають покровителем українського війська.

Піхотинці на марші. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Що таке піхота?

Піхота — це підрозділ сухопутних військ, який веде бойові дії на землі, здебільшого у пішому бою. Основними її завданнями є захоплення та утримання територій, а також проведення атак і оборонних операцій. Піхотинці часто є основною ударною силою в бойових частинах, виконуючи завдання різних масштабів — від локальних сутичок до великих операцій.

У сучасних бойових діях піхота залишається ключовою силою для виконання завдань у міських умовах, на відкритих територіях та в місцях з природними перешкодами. Крім того, піхотні підрозділи активно використовують технічні засоби, зокрема гранатомети, зенітні установки, міномети та безпілотні літальні апарати.

В умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією українські піхотинці здійснюють складні штурмові операції, щоденно відбиваючи атаки ворога та утримуючи оборону на своїх позиціях. Жорстокі ближні бої з окупантами стали їхнім щоденним завданням. Значна частина бойових дій проходить у населених пунктах, що вимагає від піхотинців високого рівня володіння міською тактикою та здатності ефективно діяти в умовах обмеженого простору.

Класифікація піхотинців

Піхота, як один з найдавніших і наймасовіших родів військ, має досить широку класифікацію, яка залежить від багатьох факторів, таких як:

спорядження та озброєння: легка піхота, важка піхота, механізована піхота тощо;

завдання: штурмові підрозділи, розвідувальні групи, снайпери тощо;

спосіб пересування: гірська піхота, морська піхота, повітряно-десантні війська.

Піхотинці ЗСУ. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Як стати піхотинцем в ЗСУ?

Щоб стати піхотинцем у лавах Збройних сил України, потрібно пройти кілька етапів відбору. Насамперед, претендент повинен відповідати встановленим вимогам:

вік — з 18 років;

фізична підготовка — треба мати хорошу фізичну форму, оскільки піхотинці часто перебувають в умовах великих фізичних навантажень;

освіта — для вступу до ЗСУ необхідно мати середню освіту, а для офіцерської служби — вищу освіту.

Куди можна піти служити піхотинцю:

Збройні Сили України,

Головне управління розвідки Міністерства оборони,

Державна прикордонна служба,

Служба безпеки України,

Служба зовнішньої розвідки тощо.

Щоб зрозуміти, чи підходить вам служба в піхоті, чи краще розглядати інші роди військ, а також визначитися зі спеціалізацією та армійською професією, можна пройти тижневий навчальний вишкіл. Під час тренінгу ви краще пізнаєте власні можливості й отримаєте відповіді на запитання щодо найвідповіднішого для вас напрямку служби, з урахуванням ваших навичок і цивільного досвіду.

Нагадаємо, раніше Сили оборони уразили завод дронів у Росії, який знаходиться за понад 1000 кілометрів від державного кордону України.

Крім того, українські прикордонники знищили 10 окупантів під Вовчанськом. У ДПСУ показали відповідне відео.