В Украине отмечают День пехоты — история праздника

Украинские пехотинцы. Фото: 3 ОШБр

Во вторник, 6 мая, у украинских пехотинцев важное событие — День пехоты Вооруженных Сил Украины. В этот день стоит почтить мужество и героизм воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Что известно об этом дне — читайте в материале Новини.LIVE.

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История Дня пехоты Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко 19 апреля 2019 года установил важную дату, которая имеет целью отметить отвагу, мужество, героизм и непоколебимую силу украинских воинов. Это касается военных подразделений мотопехоты, механизированных и горно-штурмовых частей Сухопутных войск ВСУ, которые всегда защищают и будут защищать независимость, свободу и территориальную целостность нашей страны.

6 мая было выбрано не случайно. В этот день, в 1648 году, состоялась битва под Желтыми Водами, где украинские казаки одержали важную победу. Эта битва часто считается первой значительной победой во время Национально-освободительной борьбы под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого.

Кроме того, именно 6 мая в церковном календаре почитается память Юрия Змееборца, которого считают покровителем украинского войска.

Пехотинцы на марше. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Что такое пехота?

Пехота — это подразделение сухопутных войск, которое ведет боевые действия на земле, в основном в пешем бою. Основными ее задачами являются захват и удержание территорий, а также проведение атак и оборонительных операций. Пехотинцы часто являются основной ударной силой в боевых частях, выполняя задачи различных масштабов — от локальных стычек до крупных операций.

В современных боевых действиях пехота остается ключевой силой для выполнения задач в городских условиях, на открытых территориях и в местах с естественными препятствиями. Кроме того, пехотные подразделения активно используют технические средства, в частности гранатометы, зенитные установки, минометы и беспилотные летательные аппараты.

В условиях полномасштабной войны с Российской Федерацией украинские пехотинцы осуществляют сложные штурмовые операции, ежедневно отражая атаки врага и удерживая оборону на своих позициях. Жестокие ближние бои с оккупантами стали их ежедневной задачей. Значительная часть боевых действий проходит в населенных пунктах, что требует от пехотинцев высокого уровня владения городской тактикой и способности эффективно действовать в условиях ограниченного пространства.

Классификация пехотинцев

Пехота, как один из древнейших и самых массовых родов войск, имеет достаточно широкую классификацию, которая зависит от многих факторов, таких как:

снаряжение и вооружение: легкая пехота, тяжелая пехота, механизированная пехота и т. д.;

задачи: штурмовые подразделения, разведывательные группы, снайперы и т.д.;

способ передвижения: горная пехота, морская пехота, воздушно-десантные войска.

Пехотинцы ВСУ. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Как стать пехотинцем в ВСУ?

Чтобы стать пехотинцем в рядах Вооруженных сил Украины, нужно пройти несколько этапов отбора. Прежде всего, претендент должен соответствовать установленным требованиям:

возраст — с 18 лет;

физическая подготовка — надо иметь хорошую физическую форму, поскольку пехотинцы часто находятся в условиях больших физических нагрузок;

образование — для поступления в ВСУ необходимо иметь среднее образование, а для офицерской службы — высшее образование.

Куда можно пойти служить пехотинцу:

Вооруженные Силы Украины,

Главное управление разведки Министерства обороны,

Государственная пограничная служба,

Служба безопасности Украины,

Служба внешней разведки и тому подобное.

Чтобы понять, подходит ли вам служба в пехоте, или лучше рассматривать другие рода войск, а также определиться со специализацией и армейской профессией, можно пройти недельную учебную подготовку. Во время тренинга вы лучше узнаете собственные возможности и получите ответы на вопросы относительно наиболее подходящего для вас направления службы, с учетом ваших навыков и гражданского опыта.

Напомним, ранее Силы обороны поразили завод дронов в России, который находится более чем в 1000 километрах от государственной границы Украины.

Кроме того, украинские пограничники уничтожили 10 оккупантов под Волчанском. В ГПСУ показали соответствующее видео.