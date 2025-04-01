Масштабный митинг в Тбилиси — Зурабишвили создала Платформу сопротивления

Акция протеста в Грузии. Фото: Эхо Кавказа

Вечером в понедельник, 31 марта, центральные улицы Тбилиси снова заполнились протестующими. Акция под лозунгом "Наступает народная весна" собрала тысячи людей у здания парламента Грузии, где пятый президент страны Саломе Зурабишвили объявила о создании Платформы сопротивления — объединения для проевропейских политических сил, которое должно стать ответом на политический кризис в стране.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

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Митинг был приурочен к 34-й годовщине исторического референдума 1991 года, когда грузины подавляющим большинством проголосовали за восстановление независимости страны. Участники шествия несли флаги Грузии, Евросоюза, Украины, а также историческое знамя Первой Грузинской Республики.

Девушка на протесте держит плакат. Фото: Эхо Кавказа

Саломе Зурабишвили призвала провести новые честные выборы и освободить политических заключенных

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала все проевропейские партии к объединению ради общих требований — новых честных парламентских выборов и освобождения политических заключенных.

"Для достижения цели необходимо, чтобы борьба сопровождала уличный протест и была с ним согласована, а также получила политический формат. Поэтому я предложила и сегодня публично заявляю перед вами о создании платформы сопротивления с участием проевропейского политического спектра. Главный принцип этой платформы заключается в том, что она открыта для всех проевропейских партий и групп, которые готовы отложить в сторону политические разногласия и поддержать два главных требования протеста: назначение новых справедливых выборов и освобождение узников совести", — высказалась политик.

Женщина держит флаг ЕС и свечу. Фото: Эхо Кавказа

На митинге не дали высказаться грузину, который воевал за Украину

Несмотря на призывы к единству, на акции не обошлось без разногласий. Участник войны в Украине Надим Хмаладзе, которому не дали слова, публично обвинил Зурабишвили в недостаточной четкости ее позиции относительно войны в Грузии в 2008 году.

Тем временем среди толпы были и сторонники третьего президента Михеила Саакашвили с требованием его освобождения - чем вызвали критику со стороны других оппозиционных групп.

Почему в Грузии продолжаются протесты

Протесты в Грузии продолжаются уже более четырех месяцев после того, как правительство во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе фактически заблокировало процесс евроинтеграции страны. По мнению президента, сейчас на пути есть "один человек и небольшая группа, которые служат иностранным интересам и защищают только собственные деньги".

Политик Паата Бурчуладзе предложил не расходиться после 8 апреля и начать бессрочную акцию протеста, если власть не пойдет на уступки. Сейчас митинги продолжаются.

Также журналисты добавили, что впервые за долгое время на митинге использовали пиротехнику, хотя это запрещено на законодательном уровне.

Напомним, в Грузии судят певицу Нино Катамадзе за то, что она была участницей протестов.

В начале года несколько стран ЕС отменили действие безвиза для ряда грузинских дипломатов.