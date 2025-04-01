Масштабний мітинг у Тбілісі — Зурабішвілі створила Платформу опору

Акція протесту в Грузії. Фото: Эхо Кавказа

Увечері в понеділок, 31 березня, центральні вулиці Тбілісі знову заповнилися протестувальниками. Акція під гаслом "Настає народна весна" зібрала тисячі людей біля будівлі парламенту Грузії, де п’ятий президент країни Саломе Зурабішвілі оголосила про створення Платформи опору — об’єднання для проєвропейських політичних сил, яке має стати відповіддю на політичну кризу в країні.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

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Мітинг був приурочений до 34-ї річниці історичного референдуму 1991 року, коли грузини переважною більшістю проголосували за відновлення незалежності країни. Учасники ходи несли прапори Грузії, Євросоюзу, України, а також історичний стяг Першої Грузинської Республіки.

Дівчина на протесті тримає плакат. Фото: Эхо Кавказа

Саломе Зурабішвілі закликала провести нові чесні вибори та звільнити політичних в'язнів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала всі проєвропейські партії до об'єднання заради спільних вимог — нових чесних парламентських виборів і звільнення політичних в’язнів.

"Для досягнення мети необхідно, щоб боротьба супроводжувала вуличний протест і була з ним узгоджена, а також отримала політичний формат. Тому я запропонувала і сьогодні публічно заявляю перед вами про створення платформи опору за участю проєвропейського політичного спектра. Головний принцип цієї платформи полягає в тому, що вона відкрита для всіх проєвропейських партій і груп, які готові відкласти вбік політичні розбіжності та підтримати дві головні вимоги протесту: призначення нових справедливих виборів і звільнення в'язнів сумління", — висловилась політикиня.

Жінка тримає прапор ЄС та свічку. Фото: Эхо Кавказа

На мітингу не дали висловитися грузину, який воював за Україну

Попри заклики до єдності, на акції не обійшлося без розбіжностей. Учасник війни в Україні Надім Хмаладзе, якому не дали слова, публічно звинуватив Зурабішвілі в недостатній чіткості її позиції щодо війни в Грузії у 2008 році.

Тим часом серед натовпу були й прихильники третього президента Міхеїла Саакашвілі з вимогою його звільнення — чим спричинили критику з боку інших опозиційних груп.

Чому у Грузії тривають протести

Протести у Грузії тривають уже понад чотири місяці після того, як уряд на чолі з прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе фактично заблокував процес євроінтеграції країни. На думку президентки, зараз на заваді є "одна людина та невелика група, які служать іноземним інтересам і захищають лише власні гроші".

Політик Паата Бурчуладзе запропонував не розходитися після 8 квітня і почати безстрокову акцію протесту, якщо влада не піде на поступки. Наразі мітинги продовжуються.

Також журналісти додали, що вперше за тривалий час на мітингу використали піротехніку, хоча це заборонено на законодавчому рівні.

Нагадаємо, у Грузії судять співачку Ніно Катамадзе за те, що вона була учасницею протестів.

На початку року кілька країн ЄС скасували дію безвізу для низки грузинських дипломатів.