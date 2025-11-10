Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гринчук отреагировала на постановление о ее увольнении — видео

Гринчук отреагировала на постановление о ее увольнении — видео

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 21:24
обновлено: 21:53
Министр энергетики Гринчук прокомментировала постановление о ее увольнении
Светлана Гринчук. Фото: УНИАН

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук отреагировала на зарегистрированное в Верховной Раде постановление о ее увольнении с должности. Она подчеркнула, что не понимает претензий.

Об этом Светлана Гринчук сказала на брифинге в понедельник, 10 ноября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

На сайте ВРУ зарегистрировали постановление об увольнении Гринчук

"Я не буду на это сейчас реагировать, поскольку я не понимаю претензий. Моя основная работа — продолжать готовиться к тяжелой зиме, которая нас ждет. Я не хотела бы реагировать на домыслы, которые публикуются, на заявления, которые делаются", — отметила Гринчук.

Она говорит, что продолжает делать свою работу — скоординировать все энергетические компании, обеспечить ремонтную кампанию, обеспечить подготовку к зиме и прохождение ее

Напомним, в Раде зарегистрировали проекты постановлений об увольнении главы Минэнерго Светланы Гринчук и главы Минюста Германа Галущенко.

Кроме того, 10 ноября НАБУ начала масштабную операцию по коррупции в энергетике. Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал в вечернем обращении.

Верховная Рада Минэнерго Украина увольнение Светлана Гринчук
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации