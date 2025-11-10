Министр энергетики Гринчук прокомментировала постановление о ее увольнении

Светлана Гринчук. Фото: УНИАН

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук отреагировала на зарегистрированное в Верховной Раде постановление о ее увольнении с должности. Она подчеркнула, что не понимает претензий.

Об этом Светлана Гринчук сказала на брифинге в понедельник, 10 ноября, передает корреспондент Новини.LIVE.

"Я не буду на это сейчас реагировать, поскольку я не понимаю претензий. Моя основная работа — продолжать готовиться к тяжелой зиме, которая нас ждет. Я не хотела бы реагировать на домыслы, которые публикуются, на заявления, которые делаются", — отметила Гринчук.

Она говорит, что продолжает делать свою работу — скоординировать все энергетические компании, обеспечить ремонтную кампанию, обеспечить подготовку к зиме и прохождение ее

Напомним, в Раде зарегистрировали проекты постановлений об увольнении главы Минэнерго Светланы Гринчук и главы Минюста Германа Галущенко.

Кроме того, 10 ноября НАБУ начала масштабную операцию по коррупции в энергетике. Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал в вечернем обращении.