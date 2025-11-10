Відео
Гринчук відреагувала на постанову про її звільнення — відео

Гринчук відреагувала на постанову про її звільнення — відео

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 21:24
Оновлено: 21:53
Міністерка енергетики Гринчук прокоментувала постанову про її звільнення
Світлана Гринчук. Фото: УНІАН

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук відреагувала на зареєстровану у Верховній Раді постанову про її звільнення з посади. Вона наголосила, що не розуміє претензій.

Про це Світлана Гринчук сказала на брифінгу у понеділок, 10 листопада, передає кореспондент Новини.LIVE.

"Я не буду на це зараз реагувати, оскільки я не розумію претензій. Моя основна робота —  продовжувати готуватися то тяжкої зими, яка на нас чекає. Я не хотіла б реагувати на домисли, які публікуються, на заяви, які робляться", — наголосила Гринчук.

Вона каже, що продовжує робити свою роботу — скоординувати всі енергетичні компанії, забезпечити ремонтну кампанію, забезпечити підготовку до зими і її проходження.  

Нагадаємо, у Раді зареєстрували проєкти постанов про звільнення глави Міненерго Світлани Гринчук та очільника Мін’юсту Германа Галущенка.

Крім того, 10 листопада НАБУ розпочала масштабну операцію щодо корупції в енергетиці. Український лідер Володимир Зеленський відреагував у вечірньому зверненні.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
