Міністерка енергетики Гринчук прокоментувала постанову про її звільнення

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук відреагувала на зареєстровану у Верховній Раді постанову про її звільнення з посади. Вона наголосила, що не розуміє претензій.

Про це Світлана Гринчук сказала на брифінгу у понеділок, 10 листопада, передає кореспондент Новини.LIVE.

"Я не буду на це зараз реагувати, оскільки я не розумію претензій. Моя основна робота — продовжувати готуватися то тяжкої зими, яка на нас чекає. Я не хотіла б реагувати на домисли, які публікуються, на заяви, які робляться", — наголосила Гринчук.

Вона каже, що продовжує робити свою роботу — скоординувати всі енергетичні компанії, забезпечити ремонтну кампанію, забезпечити підготовку до зими і її проходження.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували проєкти постанов про звільнення глави Міненерго Світлани Гринчук та очільника Мін’юсту Германа Галущенка.

Крім того, 10 листопада НАБУ розпочала масштабну операцію щодо корупції в енергетиці. Український лідер Володимир Зеленський відреагував у вечірньому зверненні.