Україна
Головна Новини дня У Міненерго прокоментували схеми в енергетиці — хто відповість

Дата публікації: 10 листопада 2025 21:14
Оновлено: 21:47
Світлана Гринчук зробила заяву про корупцію та захист підстанцій
Світлана Гринчук. Фото: Facebook Світлани Гринчук

Міністерка енергетики Світлана Гринчук прокоментувала питання розслідування корупційних схем у сфері енергетики та будівництва захисних споруд. За її словами, будь-які деталі можливих порушень мають встановлювати лише слідчі органи, адже саме вони ведуть розслідування.

Про це Гринчук повідомила під час брифінгу у понеділок, 10 листопада.

Читайте також:

Міністерка енергетики про корупцію та захист підстанцій

Водночас Гринчук уточнила, що йдеться передусім про фізичний захист критичних об’єктів енергетичної інфраструктури. Зокрема, під захистом перебувають підстанції Укренерго, які забезпечують видачу енергії з атомних електростанцій. Будівництво захисних споруд здійснюється або Агенцією з відновлення, або безпосередньо компанією "Укренерго". Енергоатом відповідає за захист власних критичних елементів, визначених як об’єкти другого рівня безпеки.

Усю координацію робіт з захисту здійснює Міністерство розвитку громад і територій. Було створено спеціальний штаб, до якого входять представники всіх енергокомпаній, Міненерго, Держспецзв’язку та інших органів, задіяних у побудові системи другого рівня захисту.

"Щодо можливих схем, які могли здійснюватися, у мене жодної інформації немає. Ці питання мають бути адресовані до дослідчих органів, які ведуть розслідування", — зазначила міністерка.

Нагадаємо, що раніше Гринчук заявила, що Міністерство енергетики активно нарощує стійкість енергосистеми перед можливими ворожими ударами. Завдяки суттєвому збільшенню чисельності ремонтних бригад та запасів техніки, пошкоджене обладнання тепер можна швидко замінювати, мінімізуючи перебої в роботі мереж.

Також міністерка енергетики України повідомила про зменшення тривалості графіків відключень електропостачання. Вона наголосила, що кількість вимкнень залишається динамічною і може змінюватися після кожного нового удару з боку РФ.

корупція Міненерго сфера енергетики розслідування Світлана Гринчук
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
