Головна Новини дня У Міненерго розкрили, як Україна витримує удари по енергетиці

У Міненерго розкрили, як Україна витримує удари по енергетиці

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 19:24
Оновлено: 19:26
Міністерка енергетики України Світлана Гринчук. Фото: Facebook Світлани Гринчук

Міністерство енергетики продовжує посилювати готовність енергосистеми до ворожих атак. Кількість ремонтних бригад і резервів обладнання значно збільшена, що дозволяє оперативно замінювати пошкоджені елементи.

Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук під час брифінгу у понеділок, 10 листопада, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Мінекоенерго посилює готовність до атак РФ

За словами міністерки, під час атак страждає не лише критичне обладнання, а й інші елементи станцій та підстанцій. Їхнє відновлення потребує часу, тому ключова функція Міністерства енергетики полягає у забезпеченні наявності обладнання та достатньої кількості ремонтних бригад.

"Завдяки збудованим укриттям відновлення йде значно швидше, а енергосистема працює стабільніше", — додала вона.

Міністерка також підкреслила, що ворог атакує не тільки критичні елементи, а всю територію станцій та підстанцій, що робить частину обладнання фізично вразливою.

"Ми постійно поповнюємо резерви обладнання і збільшуємо кількість ремонтних бригад, щоб заміна пошкоджених елементів відбувалася максимально швидко. Якби не було захисту, відновлення зайняло б набагато більше часу, і ситуація в енергосистемі була б зовсім іншою", — резюмувала міністерка.

Раніше ми писали, що в Україні зростає ризик тривалих перебоїв з електропостачанням цієї зими. Експерти попереджають: у разі серйозних пошкоджень енергомереж відключення можуть тривати не просто години, а значно довше. Це своєю чергою може серйозно ускладнити роботу шкіл, дитячих садочків та інших освітніх закладів.

Також ми розповідали, що восени 2025 року Росія активізувала удари по критично важливих об’єктах України, прагнучи залишити країну без електрики та опалення. У разі запровадження графіків відключень важливо мати надійний потужний повербанк, щоб зберегти зв’язок під час тривалих блекаутів.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
