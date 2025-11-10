В Минэнерго раскрыли, как Украина выдерживает удары по энергетике

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук. Фото: Facebook Светланы Гринчук

Министерство энергетики продолжает усиливать готовность энергосистемы к вражеским атакам. Количество ремонтных бригад и резервов оборудования значительно увеличено, что позволяет оперативно заменять поврежденные элементы.

Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук во время брифинга в понедельник, 10 ноября, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Минэкоэнерго усиливает готовность к атакам РФ

По словам министра, во время атак страдает не только критическое оборудование, но и другие элементы станций и подстанций. Их восстановление требует времени, поэтому ключевая функция Министерства энергетики заключается в обеспечении наличия оборудования и достаточного количества ремонтных бригад.

"Благодаря построенным укрытиям восстановление идет значительно быстрее, а энергосистема работает стабильнее", — добавила она.

Министр также подчеркнула, что враг атакует не только критические элементы, а всю территорию станций и подстанций, что делает часть оборудования физически уязвимой.

"Мы постоянно пополняем резервы оборудования и увеличиваем количество ремонтных бригад, чтобы замена поврежденных элементов происходила максимально быстро. Если бы не было защиты, восстановление заняло бы гораздо больше времени, и ситуация в энергосистеме была бы совсем другой", — резюмировала министр.

Ранее мы писали, что в Украине растет риск длительных перебоев с электроснабжением этой зимой. Эксперты предупреждают: в случае серьезных повреждений энергосетей отключения могут длиться не просто часы, а значительно дольше. Это в свою очередь может серьезно осложнить работу школ, детских садов и других образовательных учреждений.

Также мы рассказывали, что осенью 2025 года Россия активизировала удары по критически важным объектам Украины, стремясь оставить страну без электричества и отопления. В случае введения графиков отключений важно иметь надежный мощный повербанк, чтобы сохранить связь во время длительных блэкаутов.