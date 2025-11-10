Светлана Гринчук сделала заявление о коррупции и защите подстанций

Светлана Гринчук. Фото: Facebook Светланы Гринчук

Министр энергетики Светлана Гринчук прокомментировала вопрос расследования коррупционных схем в сфере энергетики и строительства защитных сооружений. По ее словам, любые детали возможных нарушений должны устанавливать только следственные органы, ведь именно они ведут расследование.

Об этом Гринчук сообщила во время брифинга в понедельник, 10 ноября.

В то же время Гринчук уточнила, что речь идет прежде всего о физической защите критических объектов энергетической инфраструктуры. В частности, под защитой находятся подстанции Укрэнерго, которые обеспечивают выдачу энергии с атомных электростанций. Строительство защитных сооружений осуществляется или Агентством по восстановлению, или непосредственно компанией "Укрэнерго". Энергоатом отвечает за защиту собственных критических элементов, определенных как объекты второго уровня безопасности.

Всю координацию работ по защите осуществляет Министерство развития общин и территорий. Был создан специальный штаб, в который входят представители всех энергокомпаний, Минэнерго, Госспецсвязи и других органов, задействованных в построении системы второго уровня защиты.

"Относительно возможных схем, которые могли осуществляться, у меня никакой информации нет. Эти вопросы должны быть адресованы в следственные органы, которые ведут расследование", — отметила министр.

Напомним, что ранее Гринчук заявила, что Министерство энергетики активно наращивает устойчивость энергосистемы перед возможными вражескими ударами. Благодаря существенному увеличению численности ремонтных бригад и запасов техники, поврежденное оборудование теперь можно быстро заменять, минимизируя перебои в работе сетей.

Также министр энергетики Украины сообщила об уменьшении продолжительности графиков отключений электроснабжения. Она подчеркнула, что количество отключений остается динамичным и может меняться после каждого нового удара со стороны РФ.