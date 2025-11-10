Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Минэнерго прокомментировали схемы в энергетике — кто ответит

В Минэнерго прокомментировали схемы в энергетике — кто ответит

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 21:14
обновлено: 21:47
Светлана Гринчук сделала заявление о коррупции и защите подстанций
Светлана Гринчук. Фото: Facebook Светланы Гринчук

Министр энергетики Светлана Гринчук прокомментировала вопрос расследования коррупционных схем в сфере энергетики и строительства защитных сооружений. По ее словам, любые детали возможных нарушений должны устанавливать только следственные органы, ведь именно они ведут расследование.

Об этом Гринчук сообщила во время брифинга в понедельник, 10 ноября.

Реклама
Читайте также:

Министр энергетики о коррупции и защите подстанций

В то же время Гринчук уточнила, что речь идет прежде всего о физической защите критических объектов энергетической инфраструктуры. В частности, под защитой находятся подстанции Укрэнерго, которые обеспечивают выдачу энергии с атомных электростанций. Строительство защитных сооружений осуществляется или Агентством по восстановлению, или непосредственно компанией "Укрэнерго". Энергоатом отвечает за защиту собственных критических элементов, определенных как объекты второго уровня безопасности.

Всю координацию работ по защите осуществляет Министерство развития общин и территорий. Был создан специальный штаб, в который входят представители всех энергокомпаний, Минэнерго, Госспецсвязи и других органов, задействованных в построении системы второго уровня защиты.

"Относительно возможных схем, которые могли осуществляться, у меня никакой информации нет. Эти вопросы должны быть адресованы в следственные органы, которые ведут расследование", — отметила министр.

Напомним, что ранее Гринчук заявила, что Министерство энергетики активно наращивает устойчивость энергосистемы перед возможными вражескими ударами. Благодаря существенному увеличению численности ремонтных бригад и запасов техники, поврежденное оборудование теперь можно быстро заменять, минимизируя перебои в работе сетей.

Также министр энергетики Украины сообщила об уменьшении продолжительности графиков отключений электроснабжения. Она подчеркнула, что количество отключений остается динамичным и может меняться после каждого нового удара со стороны РФ.

коррупция Минэнерго сфера энергетики расследование Светлана Гринчук
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации