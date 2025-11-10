В Минэнерго ответили, будут ли сокращать графики отключения света

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук. Фото: Светлана Гринчук/Facebook

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила о сокращении графиков отключений света. В то же время она отметила, что количество отключений может меняться после каждой новой атаки РФ.

Об этом Светлана Гринчук сказала в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в понедельник, 10 ноября.

Министр энергетики о сокращении графиков отключений света

Глава Минэнерго Светлана Гринчук заявила, что графики отключения электроэнергии уже стали короче. По ее словам, сейчас идет работа над тем, чтобы их минимизировать.

Министр рассказала, что после последней массированной атаки РФ энергосистема Украины получила существенные повреждения, при этом не все объекты можно физически защитить.

По ее словам, военные делают все возможное, чтобы сбивать ракеты, энергетики круглосуточно ремонтируют сети и балансируют систему.

"Последние атаки с применением огромного количества баллистических ракет, действительно, вызвали существенные повреждения. Но мы тоже должны понимать, что не все объекты, элементы мы защищаем. Есть объекты, огромные залы тепловых электростанций, их вообще, в принципе, физически защитить невозможно.

Мы также должны понимать, что противовоздушная оборона не то, чтобы истощается. Но даже систем противовоздушной обороны, которые бы эффективно на сто процентов отрабатывали по баллистике, их вообще в мире не так много. Наши военные делают, поверьте, все возможное и невозможное для того, чтобы сбивать достаточное количество ракет, чтобы повреждений было как можно меньше", — заявила глава Минэнерго.

В то же время она подчеркнула, что графики отключений уже сократили после оперативного ремонта, но количество отключений может меняться после каждой новой атаки.

"Сейчас мы работаем с дефицитом для того, чтобы сбалансировать систему, применяются графики отключений. Вы видите, что их стало уже меньше от последней атаки, пока мы стабилизировали систему, пока осуществили ремонт того оборудования, где можно быстро поремонтировать, быстро восстановить. Графики уже стало меньше. И работаем над тем, чтобы их минимизировать.

Но ситуация продолжает быть сложной, учитывая то, что у нас практически каждую неделю происходит массированная комбинированная атака, как ракетами различного типа, так и огромным количеством дронов, очень прицельного энергообъекта", — рассказала Гринчук.

Кроме того, министр отметила, что правительство подготовило различные сценарии реагирования — от оптимистического до худшего — и будет действовать по этим алгоритмам.

"Прогнозировать подробно сейчас невозможно, потому что неизвестно, куда враг нанесет следующий удар", — заявила Гринчук, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Ранее в Минэнерго и Укрэнерго рассказали о ситуации в энергетической системе Украины после атак РФ по состоянию на 10 ноября.

Кроме того, нардеп заявил, что удары РФ по подстанциям Ровенской и Хмельницкой АЭС не вызвали критических повреждений.