В Міненерго відповіли, чи скорочуватимуть графіки відключення світла

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук. Фото: Світлана Гринчук/Facebook

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук заявила про скорочення графіків відключень світла. Водночас вона зазначила, що кількість вимкнень може змінюватися після кожної нової атаки РФ.

Про це Світлана Гринчук сказала у відповідь на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у понеділок, 10 листопада.

Реклама

Читайте також:

Міністерка енергетики про скорочення графіків відключень світла

Очільниця Міненерго Світлана Гринчук заявила, що графіки відключення електроенергії вже стали коротшими. За її словами, наразі триває робота над тим, щоб їх мінімізувати.

Міністерка розповіла, що після останньої масованої атаки РФ енергосистема України зазнала суттєвих пошкоджень, водночас не всі обʼєкти можна фізично захистити.

За її словами, військові роблять усе можливе, щоб збивати ракети, енергетики цілодобово ремонтують мережі й балансують систему.

"Останні атаки із застосуванням величезної кількості балістичних ракет, дійсно, спричинили суттєві пошкодження. Але ми теж маємо розуміти, що не всі об'єкти, елементи ми захищаємо. Є об'єкти, величезні зали теплових електростанцій, їх взагалі, в принципі, фізично захистити неможливо.

Ми також повинні розуміти, що протиповітряна оборона не те, щоби виснажується. Але навіть систем протиповітряної оборони, які б ефективно на сто відсотків відпрацьовували по балістиці, їх взагалі у світі не так багато. Наші військові роблять, повірте, все можливе і неможливе для того, щоб збивати достатню кількість ракет, щоби ушкоджень було якомога менше", — заявила очільниця Міненерго.

Водночас вона наголосила, що графіки відключень вже скоротили після оперативного ремонту, але кількість вимкнень може змінюватися після кожної нової атаки.

"Зараз ми працюємо з дефіцитом для того, щоб збалансувати систему, застосовуються графіки відключень. Ви бачите, що їх стало вже менше від останньої атаки, поки ми стабілізували систему, поки здійснили ремонт того обладнання, де можна швидко поремонтувати, швидко відновити. Графіки вже стало менше. І працюємо над тим, щоб їх мінімізувати.

Але ситуація продовжує бути складною, враховуючи те, що у нас практично кожного тижня відбувається масована комбінована атака, як ракетами різного типу, так і величезною кількістю дронів, дуже прицільного енергооб'єкта", — розповіла Гринчук.

Крім того, міністерка зауважила, що уряд підготував різні сценарії реагування — від оптимістичного до найгіршого — і буде діяти за цими алгоритмами.

"Прогнозувати детально зараз неможливо, бо невідомо, куди ворог завдасть наступного удару", — заявила Гринчук, відповідаючи на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Раніше в Міненерго та Укренерго розповіли про ситуацію в енергетичній системі України після атак РФ станом на 10 листопада.

Крім того, нардеп заявив, що удари РФ по підстанціях Рівненської та Хмельницької АЕС не спричинили критичних пошкоджень.