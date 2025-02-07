Правящая партия Гренландии готова к переговорам о независимости

Люди гуляют в городе Нуук в Гренландии. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Глава правящей партии Гренландии Siumut Эрик Дженсен выступил с заявлением, что Гренландию должны как можно быстрее провозгласить независимой. В то же время жители страны должны проголосовать на референдуме за или против такого решения. Референдум может состояться одновременно с парламентскими выборами.

Об этом Эрик Дженсен сказал в интервью датскому изданию DR.

Читайте также:

В Гренландии готовы активировать Статью 21

В партии возникли разногласия из-за инициативы членов парламента Аки-Матильды Хоэг-Дам, Дорис Дж. Дженсен и Куно Фенкера по активированию 21-й статьи Закона о самоуправлении, которая описывает процедуру выхода Гренландии из состава Дании. Теперь и сам Дженсен поддержал этот подход, подчеркнув, что референдум может стать ключевым этапом на пути к независимости.

Ранее партия настаивала, что вопрос суверенитета должен сначала пройти юридическую экспертизу соответствующей комиссией. Однако теперь лидер Siumut заявил о готовности одновременно активировать статью 21 и начать переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

По словам Дженсена, независимость Гренландии станет главной темой избирательной кампании его партии. Он подчеркнул, что помимо работы комиссии можно осуществлять конкретные политические шаги, среди которых запуск переговорного процесса с датским правительством.

Парламентские выборы в Гренландии запланированы на 11 марта, и вопрос независимости станет одной из главных тем избирательной кампании.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп намеревался купить Гренландию, что вызвало бурную реакцию в Дании.

В Европарламенте призвали Гренландию как можно скорее вступить в ЕС.

Впоследствии стало известно, что в Гренландии готовятся провести досрочные выборы.