Правляча партія Гренландії готова до переговорів про незалежність

Люди гуляють у місті Нуук в Гренландії. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Глава правлячої партії Гренландії Siumut Ерік Дженсен виступив із заявою, що Гренландію мають якнайшвидше проголосити незалежною. Водночас мешканці країни мають проголосувати на референдумі за чи проти такого рішення. Референдум може відбутися одночасно з парламентськими виборами.

Про це Ерік Дженсен сказав в інтерв’ю данському виданню DR.

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У Гренландії готові активувати Статтю 21

У партії виникли розбіжності через ініціативу членів парламенту Акі-Матильди Хоег-Дам, Доріс Дж. Дженсен та Куно Фенкера щодо активування 21-ї статті Закону про самоврядування, яка описує процедуру виходу Гренландії зі складу Данії. Тепер і сам Дженсен підтримав цей підхід, наголосивши, що референдум може стати ключовим етапом на шляху до незалежності.

Раніше партія наполягала, що питання суверенітету має спершу пройти юридичну експертизу відповідною комісією. Проте тепер лідер Siumut заявив про готовність одночасно активувати статтю 21 і розпочати переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

За словами Дженсена, незалежність Гренландії стане головною темою виборчої кампанії його партії. Він підкреслив, що крім роботи комісії можна здійснювати конкретні політичні кроки, серед яких запуск переговорного процесу з данським урядом.

Парламентські вибори в Гренландії заплановані на 11 березня, і питання незалежності стане однією з головних тем виборчої кампанії.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп мав наміри купити Гренландію, що викликало бурхливу реакцію у Данії.

У Європарламенті закликали Гренландію якомога швидше вступити до ЄС.

Згодом стало відомо, що у Гренландії готуються провести дострокові вибори.